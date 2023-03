1. JERRY CALÀ, MALORE E PAURA NELLA NOTTE

Paura nella notte per Jerry Calà. Il popolare attore, a Napoli per le riprese di un film, sarebbe stato colto da malore mentre si trovava all'hotel Santa Lucia, dove alloggiava. Ne parlano questa mattina i siti di informazione locali, tra cui Napoli Today. Calà sarebbe stato trasportato nella Clinica Mediterranea in codice rosso per quello che potrebbe essere stato un infarto.

2. JERRY CALÀ HA AVUTO UN INFARTO: OPERATO IN CLINICA A NAPOLI

[…] Jerry Calà ha avuto un infarto, mentre si trovata all'hotel Santa Lucia sul lungomare di Napoli. L'ambulanza del 118 è arrivata subito e lo ha trasferito alla Clinica Mediterranea in codice rosso. L’attore veronese è stato ricoverato e operato d’urgenza. Ora è fuori pericolo ma resta in terapia intensiva.

«Le sue condizioni - informa il suo entourage - si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film e da aprile con la ripresa della sua tournée».

L'attore è a Napoli per girare il film che lo vede protagonista assoluto sin dal titolo, «Chi ha rapito Jerry Calà?». Una pellicola a basso budget, non seguita direttamente dalla Film Commission, […] ma con un cast di volti noti, da Massimo Boldi a Sergio Assisi, Nando Paone, Gianfranco Gallo, Barbara Foria.

Nel film, coinvolti nel pagamento del riscatto per il suo rapimento, figurano anche l'ex Gatto Umberto Smaila, la sua ex compagna Mara Venier e Andrea Roncato. La pellicola si sta girando in Campania tra Napoli, Monte di Procida e Forio d’Ischia.

