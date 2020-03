7 mar 2020 12:25

MALTA CONFERMA IL PRIMO CASO DI CORONAVIRUS: SI TRATTA DI UNA DODICENNE ITALIANA CHE SI TROVA GIÀ IN QUARANTENA AUTO-IMPOSTA - LA RAGAZZA E LA FAMIGLIA VIVONO A MALTA, ED ERANO RIENTRATI MARTEDÌ DA UNA VACANZA IN TRENTINO PASSANDO PER ROMA - LA NAVE DA CROCIERA “GRAND PRINCESS”, CON 3533 PASSEGGERI DI CUI 21 POSITIVI, BLOCCATA AL LARGO DELLA CALIFORNIA DAL 4 MARZO, SARÀ DIROTTATA SU UN PORTO NON COMMERCIALE…