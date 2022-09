MALTEMPO, BEI DANNI! – A BLEVIO (COMO) I FORTI TEMPORALI HANNO CAUSATO ENORMI FRANE E COLATE DI FANGO CON DANNI ALLE ABITAZIONI – VENTI FINO A 100 KM/H A VERCELLI E SUL LAGO DI GARDA SI E' ADDIRITTURA FORMATA UNA TROMBA D'ARIA – IN PROVINCIA DI BERGAMO DUE OPERAI SONO STATI SALVATI DA UN PIENA IMPROVVISA GRAZIE ALL’ELICOTTERO DEI POMPIERI - VIDEO

Da www.lastampa.it

tromba aria lago di garda

Italia divisa in due con maltempo al Nord e parte del Centro, e caldo africano al Sud. E, secondo i meteorologi, forti piogge colpiranno il nostro Paese per le prossime 48 otre per una perturbazione atlantica che dal centro Europa si sta spostando sull'Italia. A Livorno oltre dieci interventi dei vigili del fuoco per il temporale che si è abbattuto sulla città, colate di fango a Blevio nel comasco e allagamenti e frane in Trentino. Venti a 100 chilometri orari in Piemonte, a Vercelli e Biella.

nubifragio a blevio 1

I vigili del fuoco hanno effettuato nella notte più di 50 interventi tra le province di Como e Lecco a causa delle forti piogge e grandinate che hanno colpito la zona. Mentre nel Bergamasco, questa mattina, due operai al lavoro su un isolotto tra Nembro e Pradalunga sono stati salvati dalla piena improvvisa del fiume Serio. Per soccorrerli è stato necessario inviare l'elicottero dei vigili del fuoco e il nucleo Saf, speleo alpino fluviale.

nubifragio a blevio 6 nubifragio a blevio 3 nubifragio a blevio 5 nubifragio a blevio 4 nubifragio a blevio 2