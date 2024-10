19 ott 2024 13:50

MALTEMPO… BEI DANNI! - SITUAZIONE CRITICA IN TOSCANA, A CASTELFIORENTINO, PER L'ESONDAZIONE DEL FIUME ELSA CHE HA ALLAGATO LA CITTÀ: 70 GLI EVACUATI. I SOCCORRITORI SI MUOVO SUI GOMMONI – IN SICILIA, A LICATA, È USCITO DAGLI ARGINI IL FIUME SALSO. ALCUNE PERSONE PER METTERSI IN SALVO SONO SALITE SUI TETTI DELLE AUTO, VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO PER SOCCORRERLI - A ENNA UNA FRANA BLOCCA LA STRADA, CAOS A CATANIA - ALLERTA METEO IN EMILIA-ROMAGNA - IN PIEMONTE PIOVE DA 5 GIORNI E A TORINO ESONDA IL PO - VIDEO