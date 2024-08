MALTEMPO? MALISSIMO – UN NUBIFRAGIO SI È ABBATTUTTO SULLA CAMPANIA. IN PROVINCIA DI CASERTA, A SAN FELICE A CANCELLO, UN FIUME DI FANGO E DETRITI HA INVASO LE STRADE. DUE PERSONE RISULTANO DISPERSE. SI TRATTA DI UNA DONNA 74ENNE E DEL FIGLIO DI 46 ANNI: SI TROVAVANO SU UN’APECAR FINITA IN UNA SCARPATA – EVACUATE NUMEROSE ABITAZIONI – LE FORTI PIOGGE HANNO CAUSATO DANNI IN DIVERSI COMUNI DELL'IRPINIA – VIDEO

Il maltempo ha falcidiato la Campania. I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di San Felice a Cancello, nella frazione di Talanico, in provincia di Caserta, per una frana. Sono in corso evacuazioni di abitazioni. Segnalate due persone disperse e ci sono ricerche in corso da parte dei vigili del fuoco.

I due dispersi sono madre e figlio: una donna di 74 anni e un uomo di 42 anni che nel pomeriggio si sono recati nel loro appezzamento di terreno con un Apecar e non hanno fatto ritorno: il mezzo a tre ruote è stato travolto dal fiume di fango e detriti ed è stato ritrovato in una scarpata.

Dai primi accertamenti dei carabinieri è emerso che i due erano impegnati nella raccolta delle nocciole, quando sono stati sorpresi dalla frana e hanno cercato di fuggire col mezzo: hanno probabilmente percorso pochi metri

Le strade della frazione collinare Talanico di San Felice a Cancello sono state invase da un fiume di fango e detriti: tanta gente è scesa in strada per paura, dopo il passaggio delle acque che hanno allagato cantine e garage, portando via con sé tutto, dalle auto ai motorini. […]

Il fiume di fango è detriti è sceso a tutta velocità dalla collina che sovrasta la frazione del comune casertano, a causa del terreno indebolito dalle forti piogge cadute nel pomeriggio e per la mancanza di alberi, andati in fiamme nel rogo che a inizio agosto ha devastato la pineta della collina di Talanico.

Case allagate, automobilisti intrappolati, un fiume di acqua e fango che ha travolto tutto quello che incontrava lungo il percorso: il nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio in alcuni Comuni dell'Irpinia ha provocato danni, ma al momento nessun ferito. Molte decine i soccorritori, tra forze dell'ordine, Protezione Civile e volontari impegnati nelle operazioni di soccorso a Baiano, Mugnano del Cardinale, Sirignano, al confine tra le province di Avellino e Napoli, le più colpite dal maltempo.

Diversi automobilisti, rimasti bloccati nelle auto nelle strade dei tre centri irpini, sono stati soccorsi e portati in salvo dal fiume di acqua e fango che, a causa dell'esondazione del Regio Lagno, nel comune di Sirignano, ha invaso la Statale 7 fino al centro abitato di Mugnano del Cardinale. [...]

