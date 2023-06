IL MALTEMPO ROVINERÀ IL PONTE DEL 2 GIUGNO? – 14,9 MILIONI DI PERSONE PARTIRANNO PER IL FINE SETTIMANA LUNGO, MA IL METEO INSTABILE POTREBBE FAR DESISTERE MOLTI. IL 67% DI CHI SI ANDRÀ A GODERE IL WEEK END HA SCELTO UNA META FUORI DALLA SUA REGIONE, LA PREFERITA DAGLI ITALIANI RESTA IL MARE – CI ASPETTA UN GIUGNO PIOVOSO, L’ANTICICLONE CHE HA ABBRACCIATO IL MEDITERRANEO SI È SPOSATO A NORD…

(ANSA) - Saranno 14,9 milioni gli italiani che approfitteranno della Festa della Repubblica per aggiudicarsi un weekend lungo, o anche qualche giorno in più, fuori casa in vacanza. Molti però gli indecisi fino all'ultimo momento a causa del meteo instabile.

Lo rileva l'Osservatorio Turismo di Confcommercio Swg sulle intenzioni di vacanza. Con un budget medio di 400 euro pro-capite tutto compreso, il giro d'affari generato sfiorerà 6 miliardi di euro: una cifra sostanzialmente in linea con il resto dei "ponti" trascorsi del 2023.

La propensione a partire che gli italiani manifestano oggi - sottolinea Confcommercio - è inferiore, di circa 4 punti percentuali, a quella dichiarata solo un mese fa per la stessa ricorrenza, anche per l'incertezza del meteo che potrebbe scoraggiare le partenze.

E' sorprendente notare come, nonostante la lunghezza mediamente piuttosto ridotta del viaggio pianificato - il 67% del campione starà fuori casa 1 o 2 notti al massimo - 1 Italiano su 2 abbia scelto, come destinazione, una località fuori dalla sua regione di residenza e addirittura 1 su 10 una meta estera.

Il mare stravince, scelto dal 36% degli intervistati, ma anche città, città d'arte e borghi totalizzano, complessivamente, un ottimo 27%. In buona posizione anche la montagna, con il 14% delle preferenze.

2.PIOGGE E TEMPERATURE PIÙ BASSE L'ESTATE NON DECOLLA A GIUGNO

Estratto dell’articolo di Giampiero Maggio per “la Stampa”

Facciamo una premessa: la scienza sta affinando studi e ricerche, ma una previsione, seppure non certa, oggi è in grado di spingersi solo a un mese di distanza. Molti centri di calcolo internazionali hanno fatto passi da gigante in questo settore (primo fra tutti Ecmwf a Reading, nel Regno Unito) e le cosiddette "sub seasonal", previsioni e un mese e mezzo di distanza, iniziano ad avere una certa affidabilità.

Tant'è che ormai la maggior parte dei meteorologi è già in grado di sostenere che l'estate inizierà con il piede sbagliato per gli amanti del sole e del caldo. A tracciare la strada è stato il mese di maggio, ultimi 31 giorni di primavera sotto il profilo meteorologico, con le abbondanti piogge cadute in quasi tutta Italia.

[…] Che cosa è successo? Il grande anticiclone che si estendeva tra il Nord Africa e l'Europa Occidentale e che per mesi ha abbracciato il Mediterraneo si è portato più a Nord. L'Italia è diventata così il bersaglio preferito delle depressioni foriere di piogge creando una situazione di blocco (l'impossibilità, per le grandi masse d'aria, di traslare da Ovest ad Est).

«In natura – spiega Daniele Cat Berro, meteorologo della Società meteorologica italiana – la tendenza è quella di sprecare energia il meno possibile».

E questo spiega la reiterazione dei fenomeni perturbati in un'unica area, seppure vasta come l'Italia. Dunque il mese di maggio ha aperto il campo alle depressioni e secondo l'autorevole centro di calcolo inglese Ecmwf questa tendenza proseguirà per buona parte del mese di giugno.

«Mese – spiega Cat Berro – che viene visto con una presenza di precipitazioni più abbondanti rispetto alla media». Le probabilità? In questi casi è impossibile andare oltre al 50%, ma si può inquadrare la tendenza per macroaree. Un'Italia più piovosa e fresca a giugno è, dunque, ciò che prevedono i meteorologi. «Per il momento la tendenza è questa, l'estate inizierà sotto la pioggia e con temperature più fresche» spiega Lorenzo Tredici, meteorologo de ilmeteo.it. […]