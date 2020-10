21 ott 2020 19:56

MAMMA AVRA' FATTO L'ERRORE INVERSO?- BIMBA SCAMBIA IL GEL LUBRIFICANTE DELLA MADRE PER QUELLO DISINFETTANTE, E LO TIENE A SCUOLA PER UNA SETTIMANA: ''QUANDO LE HO CHIESTO PERCHÉ FOSSE NEL SUO CAPPOTTO, LEI MI HA RISPOSTO 'PER NON FARMI CONTAGIARE DAI GERMI, È CALDO E MORBIDO"