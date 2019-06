MAMMA BELLUCCI, FIGLIA BELLISSIMA – DEVA CASSEL, LA FIGLIA DI MONICA E VINCENT CASSEL, HA FATTO UNA RARISSIMA COMPARSA PUBBLICA ALLA SFILATA MILANESE DI "DOLCE E GABBANA" – LA 14ENNE NON PASSA DI CERTO INOSSERVATA MA MAMMA MONICA, HA SEMPRE VOLUTO TENERLA LONTANA DAI RIFLETTORI. MA ADESSO…(VIDEO)

Lucilla Troiano per "www.tpi.it"

L’avevamo vista a Ravello lo scorso aprile, quando aveva lasciato tutti senza parole mentre era stata paparazzata in un lungo vestito bianco e si diceva che stesse girando uno spot per Dolce&Gabbana.

Stiamo parlando di Deva Cassel, la figlia quattordicenne di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ritornata sotto al clamore mediatico perché presente alla sfilata Dolce&Gabbana P/E 2020.

Poi è di nuovo sparita dalle scene e di lei non si è saputo più nulla. Come se la sua assenza fosse il modo migliore per attirare l’attenzione su di sé.

Ma, in fondo, se ti chiami Deva Cassel l’assenza può creare anche più hyperispetto a una presenza costante, soprattutto avendo alle spalle due genitori come l’ex coppia Bellucci-Cassel.

Oltretutto i due hanno trasmesso a Deva non solo la bellezza, ma anche anche un uso discreto della propria immagine. Sono stati proprio loro a proteggerla e tenerla lontana dai riflettori per tutti questi anni, cercando di non diffondere scatti della loro bellissima figlia.

La ragazza, inoltre, a differenza della maggior parte dei suoi coetanei non possiede nemmeno un profilo Instagram.

Deva Cassel è riapparsa sotto ai riflettori della moda milanese: in prima fila alla sfilata Primavera Estate 2020 di Dolce&Gabbana al Milano Moda Uomo, lasciando tutti senza fiato.

Con la celebre maison di moda, Deva sembra voler conquistare un ruolo importante nel mondo del beauty: infatti, sarà testimonial delle fragranze di D&G per la primavera 2020.

Per l’occasione la ragazza ha indossato un seducente bustier di pizzo rosso, un mini blazer di jacquard e dei pantaloni aderenti. Ha completato il look con la borsa icona del brand, la Sicily, e un paio di vertiginosi sandali.

on c’è bisogno di dire che ha attirato su di sé tutte le attenzioni, anche perché è sempre più somigliante a mamma Monica: stesse labbra carnose, stesso naso, stessi capelli neri, folti e mossi, stesso fisico curvilineo.

Lo sguardo invece è quello di papà Vincent: il colore degli occhi è più chiaro rispetto a quello di Monica.

Non è dato sapere quando, dove e come potremo rivedere Deva Cassel, ma una cosa è certa: sicuramente la nuova apparizione non passerà inosservata.

