Francesca Morandi per www.corriere.it

A lanciare l’allarme su Facebook, in diretta martedì sera, è stato un residente che dalla finestra di casa avrebbe visto alcuni ragazzini, tra i tredici e i quindici anni, sdraiarsi in mezzo alla strada, costringendo le auto ad improvvise manovre e a zigzagare per non investirli. Il gioco folle, pericoloso, mutuato dagli Usa, è accaduto intorno alle 23.30 in piazza Caduti di Cefalonia, centro di ritrovo dei giovani nel quartiere residenziale di Castelverde, paese di 5.685 abitanti in provincia di Cremona. Per ora è successo una sola volta e non ha avuto, per fortuna, conseguenze, ma tanto è bastato a preoccupare i genitori e il sindaco Graziella Locci che ha avvisato i carabinieri.

«È la prima volta che succede e mi auguro che sia anche l’ultima», commenta il sindaco che ha appreso la notizia sulla pagina Facebook «Non sei di Castelverde se...». «Da quel che ho appreso, si è sdraiato un solo ragazzino. La situazione è sfuggita di mano, dopo che la notizia è diventata virale». Il sindaco spiega il perché: «Piazza Caduti di Cefalonia è un luogo dove si ritrovano, da generazioni, i ragazzi. Non conosco il residente che ha postato sui social quanto accaduto, ma, evidentemente, lo ha fatto perché era stanco del rumore. E so anche che l’indomani, i ragazzi sono andati a scusarsi con lui».

Secondo il sindaco, che è anche pedagogista e psicologa, l’episodio non va inquadrato nella emulazione delle challenge, le sfide mortali che nascono sul web per fare qualcosa di creativo o sfidare la noia. «Castelverde — prosegue Locci — è un Comune dove ci sono tante associazioni sportive e, dunque, non si può dire che i ragazzi si annoino. Tra l’altro, l’oratorio da tre anni ha avviato una attività teatrale molto bella che coinvolge i ragazzi dalle medie all’università, che si ritrovano una volta alla settimana per preparare un musical che poi viene messo in scena annualmente e replicato.

C’è, poi, tutta una attività di volontariato. Questo per dire che è un peccato connotare Castelverde con questo episodio che, a mio giudizio, è una bravata che comunque non è da sottovalutare. I ragazzi mi hanno chiesto un colloquio e l’amministrazione comunale li incontrerà domani mattina. Daranno una spiegazione e credo anche che vogliano sentire che qualcuno sia dalla loro parte».

Intanto, il sindaco Locci ha chiesto ai carabinieri di effettuare maggiori controlli della zona nelle ore serali. Per Paola Cattenati, responsabile del Criaf (Centro riabilitazione infanzia, adolescenza, famiglia) e membro della Commissione nazionale sul disagio adolescenti e bullismo presso il Miur, «negli adolescenti c’è un senso di invulnerabilità e di sfida normale alla loro età, ma poi c’è sempre il rischio di emulazione. Mi viene in mente il caso Blue Whale Challenge.

Tornando all’episodio di Castelverde, questo ragazzino si è sdraiato sì da solo, ma attorno c’erano tutti gli altri. Io non conosco il caso specifico, ma spesso che cosa succede? Succede che “se stasera lo faccio io, domani tocca a te”, anche per non essere tagliati fuori dal gruppo di amici». Secondo l’esperta «la piccola trasgressione entro certi limiti può essere normale negli adolescenti; a volte, però, scatta il meccanismo che porta a spingersi sempre oltre. E, se si va oltre ad una certa soglia, il rischio di finire in situazioni che possono portare alla morte diventa concreto».

