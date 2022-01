UNA MAMMA PER CUPIDO – UNA DONNA HA CREATO UN ENORME CARTELLONE PUBBLICITARIO A TIMES SQUARE A NEW YORK PER AIUTARE SUA FIGLIA A TROVARE L’AMORE – MA NON SI TRATTA DI UN ENNESIMO CASO DI MAMMA CHE CERCA DI IMBARAZZARE LA FIGLIA: LA DONNA, MALATA DI CANCRO AL SENO E CON POCO TEMPO DA VIVERE, HA DECISO DI CREARE L’ANNUNCIO PER RINGRAZIARE LA FIGLIA DOPO CHE...

cartello pubblicitario molly davis 3

Da www.commentimemorabili.it

Una mamma ha compiuto un gesto che ha scaldato il cuore di tutti. Ha infatti creato un enorme cartellone pubblicitario per aiutare sua figlia a trovare l’amore, piazzandolo nel mezzo di Times Square a New York. Beth Davis, di Boston, lo ha fatto per una ragione ben precisa: soffre di un cancro al seno metastatico che si è diffuso alle ossa. Sapendo di non avere molto tempo a disposizione con il marito Rick e la figlia Molly, la sessantunenne ha sentito un senso di “urgenza” di giocare a Cupido.

beth e molly davis 1

Così, chiedendo il permesso a Molly, Beth ha creato un profilo per la figlia trentenne su un’app di incontri chiamata Wingman, che permette alle persone di far intervenire amici e familiari come organizzatori di appuntamenti. Quando la fondatrice di Wingman Tina Wilson ha saputo della storia di Beth e Molly, il profilo creato dalla mamma è stato trasformato in un cartellone gigante ed esposto a Times Square.

Ecco come Beth descrive sua figlia

cartello pubblicitario molly davis 2

Parlando alla CNN, Beth ha dichiarato di voler solo vedere sua figlia felice ma ha ammesso che, seppur stia dando una piccola spinta alla vita amorosa di Molly, lascerà che sia lei a dire “quando avrà incontrato ‘quello giusto’”.

La donna ha spiegato: “Molly ha sempre speso molto tempo con noi. Ha anche preso un congedo per volare in Nuova Zelanda dove mi trovavo l’anno scorso quando mi hanno diagnostica la malattia. In più, come molti giovani, ha avuto la sua vita sociale interrotta da questi due anni di Covid, quindi volevo davvero aiutarla a trovare una persona speciale”.

molly davis

Beth ha inoltre continuato, descrivendo la figlia: “Lei vede veramente il bene nelle persone e cerca davvero di rendere migliore la vita di tutti quelli che tocca. È intelligente e molto divertente, ama farsi una bella risata di pancia e non si prende troppo sul serio. Lavora duramente, ma cerca sempre di bilanciare il tutto con il divertimento e io la ammiro molto”.

E Molly come ha preso tutto questo? Ha rivelato detto che non le dispiace l’impegno che ha profuso la mamma. Per quanto riguarda il suo compagno ideale, ha spiegato che deve essere qualcuno che la faccia ridere e che sia “un buon comunicatore”. “Mia madre e mio padre si sono sempre appoggiati l’una con l’altro. Questo è quello che sto cercando” ha chiosato.

cartello pubblicitario molly davis 1 beth e molly davis 2