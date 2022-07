22 lug 2022 19:55

MAMMA, HO PRESO UN ALTRO AEREO – NEL CAOS DEI CIELI DI QUESTI GIORNI È FINITA UNA COPPIA AUSTRALIANA IN VIAGGIO IN ITALIA CON LA FIGLIA DI 13 MESI: A CAUSA DI UN VOLO CANCELLATO, LA COMPAGNIA AEREA HA PENSATO BENE DI DIVIDERE I GENITORI DALLA BIMBA, RIPROGRAMMANDO IL LORO RITORNO SU DUE AEREI DIVERSI – LA FAMIGLIA NATURALMENTE NON È PARTITA ED È COSTRETTA A RIMANERE A ROMA FINO AL 26 LUGLIO, QUANDO I TRE POTRANNO TORNARE A CASA TUTTI INSIEME – IN QUESTO INFERNO, LA COPPIA HA CALCOLATO DI AVERE IMPIEGATO “20 ORE, 47 MINUTI E 13 SECONDI” PER RIUSCIRE A PARLARE CON UN’OPERATRICE… – VIDEO