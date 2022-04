MAMMA, HO RUBATO UN AEREO – UN 33ENNE SLOVENO HA RUBATO UN CESSNA 172 CUSTODITO IN UNO DEGLI HANGAR DELL'AEROPORTO "MOSSI" DI NOVI LIGURE, PER POI SORVOLARE LA COSTA AZZURRA E BLOCCARE L'ATTIVITÀ DELL'AEROPORTO DI NIZZA PER MEZZ'ORA – L’AERONAUTICA MILITARE FRANCESE LO HA INTERCETTATO A TOLONE DOVE IL PILOTA È STATO ARRESTATO: NON AVEVA I DOCUMENTI NÉ LE SCARPE AI PIEDI E AI MILITARI HA RACCONTATO CHE…

Estratto dell'articolo di Carlotta Rocci per “la Repubblica”

L'aeroporto "Mossi" di Novi Ligure è un piccolo impianto della provincia piemontese, usato come terreno d'addestramento per la scuola di volo. Mercoledì, poco dopo l'alba, un uomo ha rubato un Cessna 172 custodito in uno degli hangar dell'area aeroportuale ed è volato in Provenza, sorvolando la Costa Azzurra e bloccando persino l'attività dell'aeroporto di Nizza per circa mezz' ora perché il passaggio di un velivolo non identificato ha fatto scattare tutte le misure antiterrorismo. L'Armée de l'Air et de l'Espace, l'aeronautica militare francese, lo ha intercettato a Tolone.

Il pilota è stato arrestato. In inglese ha detto di avere 33 anni e di essere sloveno (secondo altri si sarebbe definito slovacco), non aveva i documenti e nemmeno le scarpe ai piedi né tutti i vestiti addosso quando ha lasciato la cabina, senza opporre resistenza, circondato dai militari. Le autorità italiane e quelle francesi escludono la finalità terroristica, ma il furto di un aereo di una scuola di volo resta un giallo.

(…) La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per furto, ma dovrà valutare con l'Enac anche la violazione di numerose leggi sulla circolazione aerea da parte del pilota che non aveva un piano di volo, non ha mai contattato via radio una torre di controllo e ha interrotto il traffico aereo dell'aeroporto di Nizza. Sulla sua fedina penale solo qualche piccolo precedente per furto.

E non è emerso nessun collegamento con gruppi terroristici, ma non si può escludere che la sua volesse essere un'azione dimostrativa come quella di Mathias Rust, l'aviatore tedesco che, nel 1987, partendo dalla Germania Ovest, atterrò nella Piazza Rossa di Mosca, con un piccolo aereo da turismo: un gesto di pace in piena guerra fredda. Se il suo era un blitz simbolico, però, non lo ha spiegato. Ai militari francesi ha consegnato una lettera scritta in inglese. I carabinieri stanno cercando di capire se sia davvero un pilota o un dilettante. (…)

