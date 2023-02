6 feb 2023 19:33

MAMMA MIA CHE MADRE DI MERDA – A MILANO UNA 29ENNE È STATA ARRESTATA PER MALTRATTAMENTI AGGRAVATI SULLA FIGLIA. HA SPRUZZATO UN DEODORANTE SPRAY SULLA SUA BAMBINA DI 16 MESI PER FARLA RICOVERARE – PER TRE VOLTE LA PICCOLA ERA STATA PORTATA IN OSPEDALE SENZA CHE I MEDICI RIUSCISSERO A SPIEGARE LE GRAVI IRRITAZIONI SULLE BRACCIA E SUL CORPO. POI, GRAZIE A UN'INDAGINE CON TELECAMERE E INTERCETTAZIONI, È EMERSA LA VERITA’ – NON SI ESCLUDE CHE LA DONNA SOFFRISSE DI UNA DEPRESSIONE POST PARTUM...