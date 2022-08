MAMMA E PAPÀ SI SONO “BISCIATI” ADDOSSO – A MANTOVA UNA COPPIA DI ORIGINE INDIANA È STATA DENUNCIATA DOPO CHE IL FIGLIO DI DUE ANNI È STATO TROVATO DA SOLO MENTRE PIANGEVA IN STRADA – QUANDO GLI AGENTI HANNO TROVATO I GENITORI, I DUE SI SONO GIUSTIFICATI: "STAVAMO CACCIANDO UNA BISCIA CHE SI ERA INTRODOTTA IN CASA E NON CI SIAMO ACCORTI CHE…”

Solo in lacrime, in mezzo a una strada in una giornato torrida. Così era stato trovato a, a fine luglio, verso mezzogiorno, un bambino di due anni in una via della periferia di Mantova. Oggi i genitori , di nazionalità indiana, sono stati denunciati per abbandono di minori e segnalati ai servizi sociali del Comune. Alla Polizia locale non è bastata la loro giustificazione: "Stavamo cacciando una biscia che si era introdotta in casa e non ci siamo accorti che il piccolo era uscito".

Il bambino era stato visto da una passante in auto. Lui piangeva e la donna , dopo essersi fermata , lo aveva preso in braccio per rassicurarlo mentre chiamava il 118 e la Polizia locale. Quando è arrivata la pattuglia, gli agenti hanno trovato sul posto, con la donna e il bambino, anche i due genitori, che vivono nelle vicinanze.

I due hanno spiegato alla Polizia locale di essere stati alla prese con una biscia che si era infilata in camera da letto tanto da non accorgersi che il bimbo di due anni era uscito in strada e aveva percorso circa 200 metri prima di essere ritrovato spaventato ma in buone condizioni di salute. Le indagini della Polizia locale per accertare le condizioni sociali ed abitative della famiglia non hanno situazioni di disagio, ma non aver vigilato sul figlio ai genitori è costata una denuncia.