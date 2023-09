FLASH! - PACE IN UCRAINA: LA MEDIAZIONE DEL PAPA STA ANDANDO AVANTI, E NON SOLO PER RIPORTARE A CASA I BAMBINI UCRAINI DEPORTATI IN RUSSIA - LA MISSIONE DEL CARDINALE ZUPPI IN CINA E' STATA CORONATA DAL SUCCESSO (ADESSO TORNERA' A MOSCA) - PER RISOLLEVARSI DAI SUOI PROBLEMI ECONOMICI, PECHINO HA BISOGNO DI UN RICONOSCIMENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE E HA COLTO AL VOLO LA MISSIONE UMANITARIA DELLA SANTA SEDE...