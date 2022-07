LA MAMMA CON LA "DOPPIETTA" INCORPORATA - IN UGANDA UNA DONNA È STATA ABBANDONATA DAL MARITO DOPO AVER ANNUNCIATO DI ESSERE INCINTA DELLA QUINTA COPPIA DI GEMELLI – L'UOMO LE HA URLATO “SEI ANORMALE” E HA FATTO I BAGAGLI, LASCIANDO LEI E GLI ALTRI OTTO FIGLI – LA POVERINA, CHE ORA RISCHIA DI PERDERE LA CASA, E' RIMASTA CON LA "CUCCIOLATA" SUL GROPPONE: “NON MI PENTO DI AVER DATO ALLA LUCE I MIEI FIGLI..."

Da www.tgcom24.mediaset.it

nalongo gloria in uganda

Quando ha annunciato al marito di essere incinta per la quinta volta di una coppia di gemelli, lui ha deciso di andarsene. È quanto successo a una donna ugandese, Nalongo Gloria. A raccontare la vicenda, avvenuta a Kampala, è stata la stessa neo mamma in una lunga intervista alla tv nazionale NTV Mwasuze Mutya.

La storia

“Anormale". Così il marito della donna, Ssalongo, ha commentato la notizia dell'arrivo del loro nono e decimo figlio, per poi decidere subito dopo la loro nascita di abbandonare la donna e tutta la sua famiglia da soli in quella che solo fino a qualche giorno prima era stata la loro casa.

nalongo gloria

Prima che lasciasse il tetto coniugale l'uomo aveva anche intimato a Gloria di fare i bagagli e tornarsene dai suoi. "Quando ho scoperto di essere incinta, solo tre giorni dopo mi ha detto di tornare a casa mia. Ma da chi sarei dovuta tornare? Da quando mi sono trasferita qui a Kampala per lavorare, ho perso ogni contatto con la mia famiglia", ha raccontato la donna ai microfoni di NTV.

Lo sfogo della neo mamma

"Non mi pento di aver dato alla luce tutti questi bambini. So che al padre non piacciono e non posso lasciarli con lui, ma nonostante le sfide, non abbandonerò mai i miei figli. Confido nell'aiuto del Signore". Gloria non nasconde il suo dolore, dal quale sembra trovare una tregua solo nella fede: "Ho messo la mia vita nelle mani di Dio. Lui sa qual è il meglio per me".

Abbandonata da tutti

nalongo gloria in uganda 2

Oltre all'abbandono da parte del marito, Gloria sta facendo i conti anche con molte altre difficoltà, prima tra tutte il rischio di non avere più un tetto sopra la testa. Di recente la donna è stata minacciata dal proprietario della casa in cui vive con i suoi figli. "Non voglio né te né il tuo bagaglio", le avrebbe detto l'uomo, senza troppo preoccuparsi delle condizioni già complesse in cui si trova costretta a vivere la famiglia di Gloria, o meglio, ciò che ne resta.

nalongo gloria in uganda 1 nalongo gloria e i suoi figli