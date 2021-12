MAMME, VACCINATE I BAMBINI! - FRANCO LOCATELLI, PRESIDENTE DEL CTS, AVVERTE: "IL 7% DEI CONTAGIATI PRESENTA SINTOMI DA LONG COVID" - "STIME DELL'ECDC VALUTANO COME OGNI 10.000 CASI SINTOMATICI SI SIANO 65 OSPEDALIZZAZIONI, 6 RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA E 1 DECESSO. IN PIU' IL COVID SI PUÒ MANIFESTARE SINDROME INFIAMMATORIA MULTISISTEMICA" - INOLTRE È POSSIBILE "GARANTIRE LA FREQUENZA SCOLASTICA, LE ATTIVITA' E LO SVILUPPO"

Oltre ai rischi di Covid grave «vi sono evidenze che mostrano come una percentuale di circa il 7% dei bambini può sviluppare sintomi prolungati del Long Covid. Questi numeri esprimono perché dobbiamo salutare con gioia il fatto che le famiglie italiane possono usufruire dell'opportunità di vaccinare i bambini».

Vaccinarli, inoltre, «rende possibile garantire la frequenza scolastica, la didattica in presenza e le attività ludico-ricreative molto importanti per un adeguato sviluppo psichico».

Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, durante la conferenza stampa sulla campagna vaccinale in età pediatrica.

La vaccinazione anti Covid tra 5 e 11 anni, sottolinea, «offre uno strumento importante per proteggere i bambini dal rischio di malattia grave. Stime dell'Ecdc valutano come ogni 10.000 casi sintomatici pediatrici ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri in intensiva e un decesso. In più in età pediatrica il Covid si può manifestare con sindrome infiammatoria multisistemica, che si verifica a un'età media di 9 anni, il 45% dei casi sono diagnosticati tra 5 e 11 e il 70% può richiedere terapia intensiva».

«Accogliamo con entusiasmo l'opportunità di vaccinare i bambini per fattori sanitari, psicologici e sociali». Va innanzitutto sottolineato che tra i 5 e 11 anni «abbiamo visto un aumento significativo dell'incidenza, arrivata nelle ultime settimane a 250 casi su 100.000 persone, con un aumento significativo rispetto a altre fascia di età, inclusa la over 12 in cui la maggior parte dei ragazzi è stata vaccinata». Così Annamaria Staiano, presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip), durante la conferenza stampa sulla campagna vaccinale anti Covid-19 in età pediatrica presso il ministero della Salute.

«Tra i 5 e 11 anni ci sono stati circa 250.000 bambini infettati da Sars-Cov2 in Italia, con 1.450 ricoveri in ospedale, 36 in intensiva e 10 decessi». Inoltre, «con la pandemia - ha detto poi Annamaria Staiano - abbiamo visto un aumento più che significativo di disturbi psichiatrici, da ansia e depressione fino a casi di autolesionisimo o atteggiamento ossessivo compulsivo, fino all'aumento di suicidio o tentato suicidio. Quindi un enorme disagio sociale che va prevenuto, insieme a fattori strettamente medici».

Oggi partono le somministrazioni per i vaccini dei più piccoli, tra i 5 e gli 11 anni, una platea potenziale di 3,6 milioni di bambini. L'avvio ufficiale è il 16, anche se il Lazio ha anticipato il V-day, partendo dai bimbi più fragili. E corre anche la somministrazione delle terze dosi - a questa mattina 12.078.543 - è stato raggiunto oltre il 59% di coloro che hanno ultimato il ciclo vaccinale dal almeno 5 mesi.

