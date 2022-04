KILL WILL - IL 18 APRILE L'ACADEMY DECIDERÀ SE WILL SMITH "MANTERRÀ IL SUO OSCAR E AVRA' ANCORA UNA CARRIERA" - IN BILICO ANCHE I PROGETTI FUTURI DELL'ATTORE, TRA CUI "BAD BOYS 4" E IL DRAMMA SULLA SCHIAVITÙ DI APPLE TV "EMANCIPATION"- NEL FRATTEMPO, SMITH SCRIVERÀ UNA LETTERA UFFICIALE PER SCUSARSI DELLO SCHIAFFO A CHRIS ROCK E PER CHIEDERE IL PERDONO DEI GIURATI… - VIDEO