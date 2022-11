MANDARE UNA MOSTRA IN VACCA, ANZI IN "VACCHERIA" – NEL LIBRICINO CHE VIENE DATO AI VISITATORI DELLA MOSTRA DI ANDY WARHOL NELLO SPAZIO ESPOSITIVO “VACCHERIA” A ROMA C’È UN ERRORE (CHE SAREBBE FORSE PIACIUTO A WARHOL): “THET”, CHE SI PRONUNCIA COSÌ, IN REALTÀ SI SCRIVE “THAT” – L’AUTORE SI SARÀ PRESO UNA LICENZA ARTISTICA...

Da www.leggo.it

opuscolo sbagliato vaccheria 1

Roma ospita la mostra di Andy Warhol alla Vaccheria, ma il libricino dato ai visitatori contiene un errore incredibile che, è proprio il caso di dirlo, manda tutto in vacca. Da qualche settimana alla Vaccheria all'Eur, quartiere periferico della Capitale, una mostra dedicata a Warhol (visitabile fino a gennaio) sta attirando migliaia di visitatori: e nel bookshop il libro in vendita dedicato ha attirato l'attenzione per un piccolo particolare.

opuscolo sbagliato vaccheria 4

Al suo interno, infatti, appare un piccolo errore di battitura: una storica citazione dell'artista («L'idea non è di vivere per sempre, ma di creare qualcosa che lo faccia») viene tradotta in maniera sbagliata. «The idea is not to live forever, it is to create something THET will», si legge. Thet, e non that: un errore magari invisibile ai più, e che tendenzialmente non sarebbe dispiaciuto neanche allo stesso Warhol, se lo intendiamo come licenza poetica, o in questo caso artistica.

opuscolo sbagliato vaccheria 2 opuscolo sbagliato vaccheria 3