IL MANDRILLONE TORNA A CASA - RIENTRA IN SPAGNA IL RE EMERITO JUAN CARLOS: E’ LA PRIMA VOLTA DA QUANDO, AD AGOSTO 2020, LASCIO’ MADRID PER SCAPPARE NEGLI EMIRATI ARABI - DOPO CHE LA GIUSTIZIA HA ARCHIVIATO LE INCHIESTE APERTE SULLE SUE PRESUNTE IRREGOLARITÀ FISCALI, L'EX MONARCA 84ENNE HA MANIFESTATO L'INTENZIONE DI TORNARE IN PATRIA "CON FREQUENZA", PUR MANTENENDO LA PROPRIA RESIDENZA AD ABU DHABI…

(ANSA) - È previsto per oggi il primo ritorno in patria del re emerito spagnolo Juan Carlos da quando lasciò il proprio Paese per trasferirsi negli Emirati Arabi, ad agosto 2020: lo ha reso noto in un comunicato la Casa Reale di Spagna. L'ex monarca, 84 anni, ha intenzione di trascorrere il weekend nella regione nord-occidentale della Galizia: per la precisione, è atteso nella località turistica di Sanxenxo, dove è in programma una regata di vela.

Lunedì, poi, si terrà a Madrid l'atteso incontro con il figlio Felipe VI, attuale re di Spagna, con la moglie Sofía (rimasta in Spagna in questi due anni) e con "gli altri membri della famiglia", secondo la nota della Casa Reale. Lo stesso giorno, l'ex monarca tornerà negli Emirati. Dopo che la giustizia ha archiviato le inchieste aperte su sue presunte irregolarità fiscali, a marzo scorso Juan Carlos ha manifestato l'intenzione di tornare in Spagna "con frequenza", pur mantenendo la propria residenza ad Abu Dhabi.

