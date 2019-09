DALLA RAMAZZA IN OBITORIO AL GUGGENHEIM: VITA DI MAURIZIO CATTELAN - ''SE SONO TIRCHIO? SUI NOSTRI VIZI SIAMO CIECHI - SONO SEMPRE STATO MONOGAMO, LA POLIGAMIA E LA MENZOGNA GRAVANO L'ESISTENZA. NON BISOGNA MAI DIVIDERE CASA CON LE FIDANZATE, È SORGENTE DI EQUIVOCI, LITI, TENSIONI - PER GLI ESTREMISTI NEGLI ANNI '70 SAREI STATO OTTIMO MATERIALE UMANO, MA QUANDO MIA MADRE MI DICEVA 'SEI UNA PUTTANA E UNA BRIGATISTA'…''