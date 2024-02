I MANGANELLI? BISOGNA SAPERE QUANDO USARLI – A TORINO UN GRUPPO DI ANARCHICI HA CIRCONDATO UNA VOLANTE PER LIBERARE UN 31ENNE MAROCCHINO, PLURIPREGIUDICATO, CHE DOVEVA ESSERE ESPULSO – L’AUTO È STATA PRESA A CALCI E PUGNI: QUATTRO GLI ANTAGONISTI ARRESTATI – PIANTEDOSI NE APPROFITTA PER UNA LAGNA: “UN CLIMA DI VELENO INTORNO ALLE FORZE DELL'ORDINE DOPO IL CASO DI PISA” – MELONI E LA FRECCIATA A MATTARELLA: “PER GLI AGENTI NESSUNA SOLIDARIETÀ?”. PECCATO CHE IL CAPO DELLO STATO AVESSE GIÀ TELEFONATO AL CAPO DELLA POLIZIA… – VIDEO

#Torino Sono una trentina gli #anarchici che hanno circondano e danneggiano una volante. Obiettivo: impedire il trasferimento di un fermato in un centro d'espulsione Emily De Cesare #GR1 pic.twitter.com/E1PW7XQVTF — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 29, 2024

Estratto dell’articolo di Chiara Comai per “la Stampa”

ASSALTO DEGLI ANARCHICI A UNA VOLANTE DELLA POLIZIA A TORINO

Un uomo straniero a Torino viene fermato dalla polizia, che lo trova senza documenti. Accade lunedì sera e per questo riceve un decreto di espulsione: ciò significa essere trasferito al Centro per il rimpatrio (Cpr) di Milano, perché quello di Torino è chiuso per manutenzione. Ma qualcuno non ci sta.

Ieri pomeriggio un gruppo di anarchici ha cercato di impedire il trasferimento, assalendo la volante della polizia su cui si trovava l'uomo espulso. C'è un video a raccontarlo: una decina di persone accerchiano l'auto, cercando di aprire le portiere. Non ci riescono, volano calci e pugni. Scene da guerriglia urbana davanti alla Questura e poi verso la vicina piazza XVIII Dicembre.

matteo piantedosi giorgia meloni

Non solo si sono scagliati contro la volante (un agente è rimasto ferito), ma lungo il tragitto hanno danneggiato altre automobili in transito. Alla fine cinque anarchici sono stati portati in Questura e un agente è rimasto ferito.

L'uomo era stato fermato mentre nella periferia di Torino stava scrivendo sui muri slogan contro la polizia – «Fuoco alle galere», «Acab», «Più sbirri morti» – ed è stato denunciato con l'accusa di deturpamento, oltraggio a pubblico ufficiale e violazione delle regole sull'immigrazione. Ha 31 anni, vive in Italia dal 2012 e su di lui pendono già 13 condanne tra le quali violenza sessuale di gruppo.

ASSALTO DEGLI ANARCHICI A UNA VOLANTE DELLA POLIZIA A TORINO

Un caso che accende la politica. Immediatamente i sindacati degli agenti lanciano l'allarme «di una caccia al poliziotto» e temono sia «ritorsioni sul personale», sia l'acuirsi di «tensioni sociali». Inevitabilmente il pensiero corre alle manganellate della polizia, venerdì scorso a Pisa e a Firenze, sugli studenti che sfilavano in cortei non autorizzati pro Palestina.

[…] È di questo parere il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi: «Questo inaccettabile atto di violenza è sintomatico del clima di veleno e sospetto a cui sono sottoposti in questi giorni le Forze dell'ordine e in particolare la Polizia di Stato, a cui vanno la mia solidarietà e vicinanza […]»

sergio mattarella giorgia meloni

Poco più tardi, alle nove di sera, l'intervento durissimo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Penso che sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la propria incolumità per garantire la nostra. È un gioco che può diventare molto pericoloso. Non si può parlare delle forze dell'ordine solo quando qualcosa non funziona».

La premier fa una domanda: per gli agenti nessuna solidarietà?

E incalza: «In tutti gli altri casi in cui ci sono stati 120 agenti di polizia che sono finiti all'ospedale, che sono stati feriti per garantire l'ordine pubblico, la nostra incolumità, e magari anche con stipendi inadeguati, nessuno ha detto a loro grazie. Allora forse è il caso di fare anche questo dire grazie alle forze dell'ordine per il lavoro prezioso che fanno ogni giorno, fermo restando che se poi qualcuno sbaglia chiaramente si deve intervenire e si deve sanzionare come prevede il nostro ordinamento».

balilla - manganelli rigati - meme

A tarda sera vengono rese note due telefonate di Sergio Mattarella: la prima con il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, la seconda con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Il presidente della Repubblica ha voluto manifestare personalmente e direttamente a entrambi la propria solidarietà per l'aggressione subita dalla volante davanti alla Questura di Torino. Il capo dello Stato si è fatto dettagliatamente informare - informa un comunicato - su quanto era avvenuto. E ha colto l'occasione per ribadire «fiducia e vicinanza nei confronti della Polizia».

ASSALTO DEGLI ANARCHICI A UNA VOLANTE DELLA POLIZIA A TORINO sergio mattarella e giorgia meloni la polizia carica gli studenti durante i cortei pro palestina a pisa 3 ASSALTO DEGLI ANARCHICI A UNA VOLANTE DELLA POLIZIA A TORINO