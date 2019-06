MANGIA, PREGA, SFERRUZZA - A VILLA ADA PIÙ DI CINQUECENTO PERSONE SI SONO DATE APPUNTAMENTO PER IL PRIMO RADUNO ROMANO DI "KNITTING", L'HAPPENING ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "GOMITOLO ROSA" - L'IDEA E' QUELLA DI PROMUOVERE IL LAVORO A MAGLIA COME ATTIVITÀ TERAPEUTICA PER SCONFIGGERE LO STRESS E AFFRONTARE MEGLIO ALCUNE MALATTIE…

Alessandra Paolini per “la Repubblica”

Non è solo una questione di "dritto e rovescio", di punto farfalla e di "catenella". Piuttosto la voglia di sferruzzare cercando concentrazione, cacciando via l' ansia recuperando la voglia di stare insieme. E, in un' epoca di occhi fissi al cellulare, di tornare a chiacchierare.

Un ciarlare allegro e variopinto che ieri pomeriggio si è confuso col cinguettio degli uccelli e il rumore delle fronde degli alberi: più di cinquecento le persone che si sono date appuntamento a villa Ada in via Salaria, in occasione del " Worldwide knit in public day", la Giornata mondiale del lavoro a maglia. Uno stuolo di maglieriste, più o meno improvvisate che si sono messe lì a contare i punti, a disfare maniche raglan a cimentarsi nel punto ventaglio tra ferri, uncinetti e matasse dai mille colori.

L' happening è stato organizzato da " Gomitolo Rosa" associazione che promuove il lavoro a maglia come attività terapeutica per sconfiggere lo stress e affrontare meglio alcune malattie. Proprio un medico, il professore Alberto Costa, oncologo biellese che per anni ha collaborato con Umberto Veronesi, è a capo di questa associazione benefica che utilizza la lana di scarto, ovvero quella tosata ma che andrebbe eliminata perché in eccesso, insegna alle donne come sferruzzare, per poi rivendere le loro creazioni.

Lo stesso Costa infatti, nel corso degli anni aveva notato come nella sale d' attesa degli ospedali le donne che lavoravano con l' uncinetto riuscivano meglio a ingannare il tempo e la paura. Da qui il suo impegno nella " lanoterapia". Che ha adepti anche nel jet set americano. Tra le più grandi sostenitrici del "knitting" come mezzo per raggiungere il benessere della mente, al pari dello yoga, ci sono Wynona Ryder e Sarah Jessica Parker. Ma anche uomini come Russell Crowe.

E ieri nel parco, tra tante donne, anche qualche maschietto si è cimentato nel dritto e rovescio come Bruno e Sandro. « Solidali con le mogli che ci hanno trascinato qua», raccontano sotto al fresco di pino mentre tentano di abbozzare una presina. Ridono poco più in là un gruppetto di signore sedute in circolo, proprio come un tempo si usava nei cortili o fuori dai portoni, nei paesi.

«Lavorare a maglia insieme è conviviale. Scarica le tensioni, porta ad aprirsi e a confrontarsi - racconta Ivana Apollonio, general manager di " Gomitolo rosa" - E anche quando si è da soli, la ripetitività del gesto diventa una sorta di mantra. Più il lavoro è complicato, più aumenta la concentrazione.

Il flusso dei pensieri si interrompe: smettiamo di immaginare, recriminare, rimuginare, calcolare. La mente è in silenzio. Diminuisce la tensione muscolare, il cuore rallenta, si abbassa la pressione sanguigna. Entriamo in uno stato di rilassamento». Più è lunga la sciarpa, più aumentano le endorfine.

j L' associazione L' associazione Gomitolo Rosa ieri ha chiamato a raccolta più di 500 persone che si sono cimentate con i ferri e l' uncinetto.

In foto alcuni momenti dell' evento e una coperta fatta a mano con la lana colorata.

