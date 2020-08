MANGIANO AL RISTORANTE CINESE E POI SCAPPANO SENZA PAGARE IL CONTO LASCIANDO UN BIGLIETTO: “CINESI DI MERDA, AVETE PORTATO IL COVID” - È ACCADUTO IN PROVINCIA DI TORINO - IL PROPRIETARIO DEL RISTORANTE: “È UN’OFFESA A TUTTA LA NOSTRA COMUNITÀ” - I CARABINIERI DOVRANNO IDENTIFICARE I SETTE RAGAZZI

Nadia Bergamini e Gianni Giacomino per www.lastampa.it

Prima hanno mangiato con la formula “All you can eat” - si paga un fisso e si mangia quanto si vuole – accumulando un conto da 180 euro. Ma, al momento di pagare, sette ragazzi sono scappati dal ristorante cinese-giapponese “Majide” di Ciriè. Prima di fuggire di corsa senza pagare in mezzo agli altri clienti hanno lasciato sul tavolo un biglietto scritto a mano sul foglio di un block notes con su scritto: “La puttana di tua mamma, cinesi di merda ci avete portato in covid”.

TORINO - BIGLIETTO DI OFFESE LASCIATO IN UN RISTORANTE CINESE

LA DENUNCIA

Davvero una storia di cattivo gusto (tutto è successo nella serata di martedì 25 agosto) che adesso si è trasformata in una denuncia contro quei sette ragazzi da parte del proprietario del locale di via San Maurizio. Il ristoratore si è presentato dai carabinieri di Ciriè e ha raccontato il triste episodio che «suona come un’offesa a tutta la comunità cinese». Chiedendo ai militari, comandati dal tenente Andrea Zendron, si provare ad identificare il gruppo di giovani che non avevano mai frequentato prima il locale. Una mano alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere che sorvegliano la zona.