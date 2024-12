IL CASO MANGIONE-THOMPSON PERO' DEVE FAR RIFLETTERE SU COME LA SALUTE NEGLI STATI UNITI SIA EMBLEMA DELLA DISUGUAGLIANZA SOCIALE:

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

luigi mangione 4

Luigi Mangione è un folk hero , un fuorilegge rivoluzionario che diventa eroe popolare come ce ne sono stati tanti nella storia, dal Robin Hood del 14esimo secolo al Pancho Villa del primo Novecento, o nella sua vicenda c’è qualcosa di più?

[…] C’è sempre chi simpatizza col giustiziere di turno, ma dopo l’assassinio di Brian Thompson la polizia di New York ha reagito con sorpresa e angoscia alla mole di messaggi di solidarietà col killer. L’accademica Zeynep Tufekci, che studia da anni l’impatto dei social media sui comportamenti, sostiene di non aver mani visto nulla di simile: una valanga, ha scritto sul New York Times .

gadget luigi mangione 7

Un’onda di compiacimento per un assassinio brutale, che non ha nulla di romantico o eroico. I più non si preoccupano nemmeno di mantenere l’anonimato: il messaggio di cordoglio per l’uccisione del suo ceo messo su Facebook dalla United HealthCare in poche ore ha ricevuto 80 mila commenti: 75 mila sotto forma di risata sarcastica.

[…] Ma la cattura di Mangione col suo manifesto di denuncia di un capitalismo sanitario rapace, sta alimentando ulteriormente il mito, mettendo a dura prova i teorici della libertà d’espressione assoluta.

Mentre Amazon e altri distributori si affannano a eliminare dai loro scaffali virtuali felpe, cappelli, portachiavi, tazze e altro con scritte che accusano le assicurazioni sanitarie, arriva sul mercato una valanga di oggetti sui quali è impresso il volto di Mangione.

E il conduttore televisivo Piers Morgan, un conservatore libertario, toglie la parola a Taylor Lorenz, saggista studiosa delle nuove tecnologie, quando lei dice di aver «provato disgraziatamente gioia» per il gesto del giovane killer. Elon Musk, che interviene su tutto, stavolta si tiene in disparte. Forse sta riflettendo sulle conseguenze involontarie dell’«assolutismo del free speech ».

luigi mangione 3

Mangione sempre più eroe contro le assicurazioni mediche

Claudio Salvalaggio per l’ANSA

Cresce in Usa la popolarità di Luigi Mangione, il 26enne ex studente modello, rampollo di una ricca famiglia italoamericana di Baltimora accusato di aver ucciso a colpi di pistola a New York il Ceo di un colosso assicurativo medico.

Dopo la sua incriminazione, sta diventando un iconico martire della battaglia contro la cinica avidità delle mutue private, portando alla luce le magagne di un sistema che la politica americana continua a tollerare. Nel giro di pochi giorni sono più di mille le donazioni versate in una raccolta fondi online per la sua difesa legale, con messaggi di supporto e persino celebrazioni del crimine.

Sui muri di New York sono apparsi manifesti 'Wanted' con i volti del Ceo assassinato e di altri dirigenti del settore, già messi in allerta dall'Fbi. Alcuni siti web vendono merchandise Mangione, dalle t-shirt 'Free Luigi' ai cappelli con la scritta 'Ceo Hunter' (cacciatore di ceo) stampata su un bersaglio. Mangione ha anche molte ammiratrici sul web, per il suo sorriso e i suoi addominali scolpiti immortalati in numerose foto. [...]

gadget luigi mangione 6

luigi mangione, la carta pokemon e il numero 286 4 gadget luigi mangione 1 gadget luigi mangione 10 luigi mangione il killer di brian thompson luigi mangione il killer di brian thompson 4 luigi mangione 3 luigi mangione il killer di brian thompson 5 luigi mangione il killer di brian thompson 1 luigi mangione il killer di brian thompson luigi mangione il killer di brian thompson 2 luigi mangione il killer di brian thompson 3 intervento alla schiena di luigi mangione luigi mangione 1 luigi mangione 10 luigi mangione 6 luigi mangione 2 gadget luigi mangione 15 luigi mangione 4 luigi mangione 5 gadget luigi mangione 11 gadget luigi mangione 14 gadget luigi mangione 20 gadget luigi mangione 17 gadget luigi mangione 18 gadget luigi mangione 19 gadget luigi mangione 16 gadget luigi mangione 2 gadget luigi mangione 21 gadget luigi mangione 22 gadget luigi mangione 23 gadget luigi mangione 9 i poster contro i ceo di aziende sanitarie 2