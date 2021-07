28 lug 2021 16:42

DI MANICA LARGA - DALL’INIZIO DEL 2021 CIRCA 8MILA MIGRANTI HANNO ATTRAVERSATO IL CANALE PER ENTRARE ILLEGALMENTE NEL REGNO UNITO: LO STESSO NUMERO RAGGIUNTO IN TUTTO IL 2020 – A DIFFERENZA DEL PASSATO, QUANDO I MIGRANTI SI CONCENTRAVANO SOPRATTUTTO A CALAIS, ORA SI AMMASSANO SU UNO SPAZIO PIÙ AMPIO, RENDENDO I CONTROLLI SEMPRE PIÙ DIFFICILI – NON SOLO: GLI SCAFISTI UTILIZZANO IMBARCAZIONI SEMPRE PIÙ GRANDI, FACENDO ENTRARE PIÙ PERSONE PER OGNI VIAGGIO...