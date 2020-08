13 ago 2020 18:50

DI MANICA STRETTA – IL MINISTRO DELL’INTERNO BRITANNICO PRITI PATEL INVIA LE PATTUGLIE DELLA MARINA MILITARE NEL CANALE DELLA MANICA. PER SOCCORRERE I MIGRANTI? MANCO PER IDEA, AI FUNZIONARI È STATO ORDINATO DI STILARE DEI PIANI PER RISPEDIRLI SULLA COSTA FRANCESE – SOLTANTO NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ HANNO TRAVERSATO IL CANALE 235 PERSONE, COMPRESE DONNE INCINTA E NEONATI…