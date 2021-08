3 ago 2021 11:13

LA MANO DI LUKASHENKO IN UCRAINA - UN ATTIVISTA BIELORUSSO SCOMPARSO IERI A KIEV E' STATO TROVATO IMPICCATO IN UN PARCO DELLA CAPITALE UCRAINA - VITALY SHISHOV, DIRETTORE DI UNA ONG CHE AIUTA I COMPATRIOTI A FUGGIRE DALLA REPRESSIONE NEL PAESE, ERA USCITO A FARE JOGGING LUNEDì MATTINA MA NON ERA PIU' RIENTRATO IN CASA - LA SUA ORGANIZZAZIONE: "NON C'E' DUBBIO CHE QUESTA SIA UN'OPERAZIONE ORGANIZZATA DAI CEKISTI (I MEMBRI DEI SERVIZI SEGRETI)"