MANO PESANTE CON CHI ALZA LE MANI - IL PG DI ROMA HA CHIESTO 13 ANNI IN APPELLO PER I DUE CARABINIERI ACCUSATI DEL PESTAGGIO CHE PORTÒ ALLA MORTE STEFANO CUCCHI - IN PRIMO GRADO ERANO STATI CONDANNATI A 12 ANNI - SOLLECITATA L'ASSOLUZIONE PER TEDESCO, IL MILITARE CHE CON LE SUE DICHIARAZIONI FECE LUCE SU QUANTO AVVENUTO NELLA CASERMA CASILINA...