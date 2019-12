MANOLO È RIMASTO A PIEDI – LUTTO PER LE SCIURE NEWYORKESI CONVINTE CHE BASTAVA INDOSSARE UN TACCO 12 PER DIVENTARE DELLE DEE E SALVARE MATRIMONI: IL NEGOZIO DI MANOLO BLAHNIK SULLA 54^ STRADA, META DI PELLEGRINAGGIO PER LE SORCINE DI “SEX AND THE CITY”, HA CHIUSO I BATTENTI – NESSUNO SA COSA ABBIA COSTRETTO ALLA SERRATA IL “CALZOLAIO MATTO”, MA PARE CHE DIETRO CI SIA… - VIDEO

Anna Lombardi per "la Repubblica"

«Prendetemi tutto ma non le Manolo». Urla proprio così Carrie Bradshaw, il personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker in una delle puntate della serie ormai di culto, Sex& the City , al ladro pronto a sottrarle gli amatissimi sandali. Ebbene da oggi Carrie ha un motivo in più per urlare il suo disappunto.

Il negozio di Manolo Blahnik sulla 54esima strada a Manhattan, sì, quello dove in un' altra puntata il suo personaggio ha addirittura «un' esperienza mistica davanti a un paio di stivali», non c' è più. L' unico shop americano del celebre designer di scarpe, lo stilista approdato a fine Anni '60 dalle Canarie a Londra e da lì partito alla conquista del mondo, è stato chiuso.

Finisce così, senza preavviso né saldi, l' avventura newyorchese del "calzolaio matto", capace di mettere davvero di tutto nelle sue creazioni: dai barocchismi delle corti francesi e i quadri di Velásquez alle forme naturali della botanica.

«Il segreto delle sue scarpe è il perfetto bilanciamento », scriveva Suzy Menkes, la severa critica della moda del New York Times provando a spiegare la formula fatta di «originalità all' avanguardia e solidità da indossare quotidianamente » che da decenni conquista le dive di tutto il mondo: da Jane Birkin a Bianca Jagger, da Madonna a Jennifer Aniston (che le indossò in occasione del matrimonio con Brad Pitt) passando per Anna Wintour, Rihanna, Michelle Obama e addirittura Maria Antonietta di Francia, quella portata sullo schermo da Sofia Coppola nel film del 2006. Scarpe così iconiche da sotterrare le suole rosse del rivale Louboutin.

Con tanto di epitaffio del solito New York Times che nel 2012 sentenziò: «Louboutin è al tramonto, mentre Manolo è ormai un classico».

Sarà. Ma il successo non è bastato a salvare il flagstore newyorchese.

Dove per giorni, racconta il pettegolo New York Post , gli impiegati hanno riempito decine di scatole con gli ultimi costosissimi sandali - almeno mille dollari al paio - rimasti in stock. Lasciando poi sulla celebre vetrina di fronte al Moma, oscurata da carta da pacchi, solo un laconico biglietto: «Ringraziamo i clienti che ci sono stati fedeli per 38 anni».

Nessuno sa cosa abbia costretto alla chiusura il designer, classe 1942, che in un' intervista confessò al New Yorker di aver iniziato realizzando scarpette di stagnola per le lucertole catturate nella piantagione di banane dei genitori, alle Canarie. E mentre le sue creazioni restano ancora esposte - e a prezzo pieno - in grandi magazzini di lusso come Bergdorf Goodman e Saks Fifth Avenue, il sospetto è che a sfrattarlo siano stati i suoi ex soci George Malkemus e Anthony Yurgaitis: partner negli affari e nella vita e proprietari dell' immobile sulla 54esima.

I tre hanno rotto lo scorso aprile, a causa di una non meglio definita "proposta inaccettabile" rivolta da Kristina Hulsebus, nipote di Manolo e nuova Ceo dell' azienda, a Malkemus, capo dell' azienda per 37 anni. All' epoca Malkemus confidò al giornale finanziario di moda Women' s Wear Daily di avere già nuovi piani: «L' industria delle scarpe continuerà a essere la mia vita con l' aiuto di Dio: e di Sarah Jessica Parker». Alludendo all' attrice che nel 2013 aveva lanciato però una sua linea, SJP, proprio con l' aiuto di Malkemus: «Scarpe artigianali e di qualità che non sono prodotti di lusso estremo».

Al posto di Blahnik, arriverà un negozio targato Sjp? Sarebbe davvero una beffa per Carrie Bradshaw.

Carla Filmer, capo del marketing di Blahnik assicura al New York Post che va bene così: «Stiamo studiando nuove opportunità di vendite al dettaglio in tutto il Nordamerica, annunceremo presto un' eccitante nuova location». Ma di sicuro la chiusura dell' iconico negozio è un colpo all' immagine dello stilista scoperto da Paloma Picasso e indirizzato al design delle scarpe dalla mitica direttrice di Vogue Diana Vreeland. È vero, gli resta la boutique al 51 di Old Church Street di Londra, da sempre sua vetrina principale. Ma Blahnik fuori da Manhattan perde parte del suo glamour. E ora Carrie come fa?

Laura Laurenzi per "la Repubblica"

La strada non poteva essere che la 54 West, quella stessa vetrina davanti a cui cadeva in deliquio, o meglio simulava un orgasmo (lei preferiva parlare di "esperienza mistica") Carrie di Sex and the City. A 77 anni Manolo Blahnik ha deciso di mettersi in pensione da sé con un' insolita serrata nel suo negozio-simbolo: "Non me ne importa niente del business", amava ripetere. Lascia orfani stuoli di facoltose signore convinte che basta infilarsi un suo paio di scarpe da 1200 $ per diventare di colpo delle dee.

Leggenda vuole che, cresciuto in una piantagione di banane alle Canarie, da bambino creasse scarpe per le lucertole con la carta stagnola. Ne ha fatta di strada, ai piedi di star e di donne di razza padrona, da Bianca Jagger a Anna Wintour, da Jennifer Aniston, sposa in Manolo, a Michelle Obama. E in effetti è vero, come teorizzò autopromozionale il maestro, che indossare un suo paio di decolté tacco 12 "è il modo più veloce per le donne per acquisire una metamorfosi istantanea".

Non semplici stiletto ma veri e propri feticci sexy ma chic, oltre che oggetti del desiderio, grazie ai quali si vantava di aver ricomposto numerosi matrimoni. Scarpe costose, e molto, ma sempre meno di un sanguinoso divorzio.

