LE MANOVRE DI KHAMENEI: PAPPARSI UN PEZZO DI IRAQ - TEHERAN HA MESSO GLI OCCHI DA TEMPO SUL KURDISTAN IRACHENO, LA CHIAVE PER STRAPPARE L'IRAQ ALL'INFLUENZA ECONOMICO-MILITARE DEGLI STATI UNITI - IL PIANO PREVEDE ACCORDI ECONOMICI E DIPLOMATICI, SOPRATTUTTO SULLA VENDITA DI PETROLIO, PER AVVICINARE LA REGIONE ALL’ORBITA IRANIANA. LA SPERANZA E’ FAR LEVA SULL’AIUTO DEI “BRICS”, IL BLOCCO ANTIOCCIDENTALE A CUI L’IRAN SI È UNITO A INIZIO ANNO E CHE POTREBBE VEDERE PRESTO ANCHE L'INGRESSO DI TURCHIA E AZERBAIGIAN…

Estratto dell’articolo di Giordano Stabile per “la Stampa”

ali khamenei hassan nasrallah

[…] La Repubblica islamica, pur fiaccata dalle sanzioni, ha la forza di colpire, di far sentire che è viva. Ma non sa se ha la forza di rompere l'assedio. E se spreca le sue poche risorse senza riuscirci, le mancherà l'ossigeno. Per questo Khamenei ha esitato a lungo. Ieri, ha dichiarato: «Nella nostra regione la causa principale dei problemi, che porta a conflitti, è la presenza di chi afferma di sostenere la pace ovvero gli Usa e alcuni Paesi europei». Da fine luglio, quando ha ricevuto in volto lo schiaffo dell'uccisione a casa sua del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh. C'era da valutare la portata della rappresaglia.

Massoud Pezeshkian 4

Ma anche capire quanto era profonda la penetrazione del Mossad nei ranghi dell'Asse della resistenza sciita. Sarebbe emerso solo due mesi dopo, con la distruzione dell'intera leadership di Hezbollah. E cioè, totale. A questo punto i Pasdaran gli hanno ricordato un video usato molto spesso dalla propaganda sciita. È un'intervista del generale americano Wesley Clark. Ricorda un colloquio con Paul Wolfowitz, allora vicesegretario di Stato, all'inizio del 2003.

«Ma avete deciso di invadere l'Iraq? Ma perché?», spiega di avergli chiesto. E la risposta lo gela: «L'Iraq è solo l'inizio. Abbatteremo, we will take down, sette stati in cinque anni: Libano, Siria, Libia, Somalia, Sudan, e naturalmente, per finire, l'Iran». Il vasto programma è stato realizzato, o quasi. I Pasdaran si sentono i prossimi.

ali khamenei

Khamenei […] Conosce la superiorità aerea di Israele, i suoi caccia invisibili ai radar, le bombe americane capaci di perforare una collina. […] Per rimediare il defunto Soleimani aveva puntato su due armi. La guerriglia asimmetrica delle milizie arabe sciite, lo sviluppo del programma missilistico. Con risultati notevoli, ma non abbastanza da pareggiare i rapporti di forza […] La Guida suprema ha quindi soppesato l'alternativa politica.

Dettata anche dalla situazione interna, crisi economica, regioni periferiche in ebollizione, esasperazione giovanile. Già a inizio luglio aveva pilotato, tra candidature negate e altre non sostenute, l'ascesa dell'outsider Masoud Pezeshkian a nuovo presidente.

Pezeshkian è di origini curdo-azere, parla in maniera fluente sia il curdo che l'azero, oltre al persiano e al turco. La sua ascesa è dovuta in parte anche a questa sua particolarità.

ismail haniyeh con ali khamenei

Perché Teheran ha messo gli occhi da tempo sul Kurdistan iracheno, la chiave per strappare l'Iraq all'influenza economico-militare degli Stati Uniti. In una visita a metà settembre il leader iraniano ha conversato senza interprete con il presidente della regione autonoma del Kurdistan, Nechirvan Barzani. […] La proposta di Pezeshkian a Khamenei era di rompere l'assedio per via politica, di espellere le residue forze Usa dall'Iraq con accordi economici e diplomatici, e con il grimaldello dei Brics, il blocco antioccidentale a cui si è unito a inizio anno e che potrebbe vedere presto anche l'ingresso di Turchia e Azerbaigian.

massoud pezeshkian 2

Con i soldi cinesi, ha spiegato, prendono forma nuove rotte ferroviarie e dell'energia. Baghdad vuole vendere il suo greggio in petroyuan, per aggirare i vincoli occidentali. Pezeshkian ha firmato accordi a Erbil, ma anche con il premier iracheno Mohammed Shia Al-Sudani. Un progetto al lungo respiro, che richiede tempo. Troppo. Quando sono partiti i missili balistici verso Tel Aviv, non è stato neppure avvertito. […] Gli ayatollah si sentono soli, in piena sindrome dell'assedio. Vorrebbero reagire e temono l'errore fatale.