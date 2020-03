LA MAPPA DEL CONTAGIO - MICROSOFT HA PUBBLICATO UNA MAPPA INTERATTIVA PER AGGIORNARE SULLA PANDEMIA DI CORONAVIRUS - IL CONTEGGIO TIENE CONTO DEI CASI ATTIVI, GUARITI E LETALI, RIPORTANDO IL NUMERO TOTALE PER CIASCUN PAESE, SULLA BASE DEI NUMERI FORNITI DALL’OMS E DAI CENTRI STATUNITENSE ED EUROPEO PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE…

Da "www.repubblica.it"

Microsoft ha rilasciato una mappa interattiva per aggiornare sulla pandemia di coronavirus. L'indirizzo web è Bing.com/Covid e l'obiettivo è informare in tempo reale sull'evoluzione di Covid-19 che ha ormai raggiunto. Il conteggio tiene conto dei casi attivi, guariti e letali, riportando il numero totale per ciascun Paese: al momento 144 in tutto il mondo, con l'Italia (27.980) seconda dopo la Cina (80.880).

I dati arrivano da diverse fonti ritenute attendibili, spiega Microsft, tra cui l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e Wikipedia. Gli aggiornamenti avvengono ora per ora, con un livello di approfondimento maggiore per gli Stati Uniti, dove la situazione è mappata Stato per Stato.

In primo piano i link a notizie e video correali aggiornano sull'andamento dell'epidemia in ciascun Paese, anche se non sempre - almeno al debutto - i contenuti sembrano essere allineati con le ultime notizie così come si vorrebbe.

Proprio oggi Google ha lanciato il servizio di Project Baseline per offrire supporto alla sanità americana con una piattaforma che indirizza gli utenti della Bay Area, dove è partito l'esperimento, verso le strutture più vicine per richiedere i test con tampone di Sars-CovV-2.

