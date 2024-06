17 giu 2024 09:48

MARCELL, CHE MACELL! - MARCELL JACOBS RISCHIA DI FINIRE A PROCESSO PER DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DELLA "DOOM SRL", LA SOCIETÀ GESTITA DALLA MADRE DI FEDEZ CHE CURAVA L'IMMAGINE DEL CAMPIONE OLIMPICO - LO SPRINTER AVEVA INTERROTTO I RAPPORTI CON LA SOCIETÀ NEL 2021. POI, NEL 2023, JACOBS AVEVA DICHIARATO: "MI ASPETTAVO CHE STARE VICINO A LUI DESSE VISIBILITÀ MA LÌ NON HANNO MAI SVILUPPATO UN PROGETTO", PORTANDO L'AZIENDA A DENUNCIARLO PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA - LA PROCURA DI BRESCIA ORA HA...