1. LEI INFLUENCER, LUI FILANTROPO I DUCHI HARRY E MEGHAN AL «DIVORZIO COMMERCIALE»

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

Harry e Meghan stanno divorziando. Ma non nel senso che il loro matrimonio sia arrivato al capolinea: piuttosto, la nuova strategia si chiama «separazione dei brand», ossia strade diverse e indipendenti per le loro carriere. Certo, questo non metterà a tacere i pettegolezzi sul reale stato della loro unione, ma al di là del gossip quello che pare ormai accertato è che i duchi di Sussex abbiamo imboccato percorsi «professionali» divergenti.

In questi giorni il principe, figlio di re Carlo, è a Düsseldorf, in Germania, per presenziare agli Invictus Games, i giochi per veterani di guerra feriti che lui ha patrocinato fin dall’inizio e che sono il progetto che gli sta più a cuore. E ancora una volta, Harry è lì da solo: la moglie lo raggiungerà a fine settimana, ma il suo nome è stato depennato dalla lista degli eventi.

Dall’altro lato, è la sola Meghan che ha firmato un contratto con Ari Emanuel, il super-agente delle star, e che nei giorni scorsi si è fatta fotografare — sempre da sola — con una serie di celebrities hollywoodiane. L’intento è chiaro: lei vuole tirarsi fuori dalla narrativa vittimistica del marito e reimpostarsi come una mega-influencer su Instagram, proiettando una immagine ottimistica e divertente; lui invece si propone di diventare un filantropo internazionale e starebbe già discutendo con Netflix un nuovo documentario, sulle trivellazioni di petrolio nel delta dell’Okavango, in Botswana.

Il problema è che i duchi di Sussex erano finiti in un vicolo cieco: la serie andata in onda su Netflix e soprattutto il libro di memorie di Harry li avevano incasellati come una coppia di reietti intenta a recriminare e gettare fango sulla famiglia reale britannica. Una immagine definita «tossica» e che anche in America rischiava di fare il vuoto attorno a loro, oltre ad aver esaurito il potenziale di lucro.

Ecco allora il cambio di marcia [...] c’è chi parla di «modello Beckham», ossia di una coppia unita nella vita ma i cui interessi commerciali procedono su binari paralleli, con poche intersezioni. [...] si dice che a Netflix siano restii a rinnovare il contratto che scade fra due anni, perché nessuno è sicuro che per allora Harry e Meghan staranno ancora assieme.

2. CARO HARRY, CI HAI STUFATO: IL 64 PER CENTO DEGLI INGLESI VUOLE CHE RINUNCI A OGNI DIRITTO SU BUCKINGHAM PALACE

Estratto dell’articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

A forza di definirsi «The Spare», l’ultimo, il figlio di scorta, insomma a lamentarsi quando il motto della Ditta è «never complain never explain» (mai lamentarsi, mai dare spiegazioni) Harry si è autoespulso dalla galassia di Buckinghan Palace. E adesso, a ratificare la messa alla porta, c’è pure un sondaggio del Daily Mail secondo cui il 64 per cento dei sudditi inglesi lo vuole fuori dai piedi.

[...] Più nei dettagli: Il 61% degli intervistati - duemila persone interpellate dalla Società Deltapoll, - pensa che Harry dovrebbe essere rimosso dalla linea di successione al trono, oltre che tagliato fuori da qualunque tipo di finanziamento pubblico, sia da parte dei contribuenti che dal re.

[...] solo il 25% degli intervistati pensa che Harry e la moglie dovrebbero avere un ruolo attivo all'interno della famiglia.

Peggio di Harry fa solo il principe Andrea, l’altro reietto della Ditta. Anche su di lui i giudizi sono pessimi: alla domanda se debba ricevere contributi pubblici il «no» è quasi unanime e sfiora l'80%. Per i britannici è il membro della royal family ad aver leso maggiormente la monarchia, anche più di Harry. I sudditi di Sua Maestà non sembrano propensi a perdonare, specie quando in ballo c'è il buon nome dell'Istituzione.

