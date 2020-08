marco travaglio 1

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per il “Fatto quotidiano”

Ogni tanto […] Etruria Boschi comunica […] che suo padre è stato assolto da tutto. Poi frigna perché nessuno chiede scusa. […] è noto che […] i renziani hanno della verità un concetto piuttosto elastico. Ma […] il babbo martire resta imputato per bancarotta, rinviato a giudizio il 29 dicembre con altri 13 ex dirigenti per le consulenze milionarie concesse per trovare un partner a Etruria […] E Bankitalia lo ha già multato per la mala gestione di Etruria, che è ormai un fatto assodato, a prescindere dagli eventuali reati.

MARIA ELENA BOSCHI

[…] le polemiche sul caso non riguardavano aspetti penali […] Ma - per il padre - il disastro gestionale e - per la figlia - il conflitto d'interessi, che lei negò alla Camera nel dibattito sulla mozione di sfiducia, smentendo sdegnata di essersi mai occupata della banca paterna. Poi purtroppo in Commissione Banche vari testimoni la sbugiardarono […] aveva incontrato il vicedirettore di Bankitalia, Panetta; il presidente di Consob, Vegas; il n. 2 di Unicredit, Ghizzoni; e aveva partecipato a un vertice con il padre, il presidente di Etruria, Fornasari, e l'ad di Veneto Banca, Consoli. Quindi, se c'è qualcuno che deve scusarsi per qualcosa, sono proprio i due Boschi. Lui per avere così ben gestito la banca che mandò sul lastrico migliaia di risparmiatori (uno si suicidò). Lei per le panzane che raccontò al Parlamento e continua a raccontare ai cittadini […]

