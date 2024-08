UN MARE DI GUAI – JAMES CUTFIELD, IL COMANDANTE DEL BAYESIAN INDAGATO PER NAUFRAGIO COLPOSO E OMICIDIO COLPOSO PLURIMO, SI È AVVALSO DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE DAVANTI AI PM CHE INDAGANO SULL’AFFONDAMENTO DEL VELIERO DEL TYCOON INGLESE MIKE LYNCH – AL MOMENTO IL 51ENNE NEOZELANDESE NON HA ALCUN OBBLIGO DI RESTARE IN ITALIA, MA POTREBBE RIMANERE PER DECIDERE CON I SUOI LEGALI UNA STRATEGIA DIFENSIVA – L’EX CAPITANO DELLO YACHT, STEPHEN EDWARDS: “LA NAVE È ANDATA OLTRE I SUOI LIMITI OPERATIVI”

JAMES CUTFIELD, COMANDANTE DELLO YACHT BAYESIAN

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pm di Termini Imerese, James Cutfield, il comandante del veliero Bayesian affondato davanti a Porticello, nel palermitano, il 19 agosto. Cutfield è indagato per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. […] Al momento non ha alcun obbligo di restare, ma potrebbe rimanere ancora in Italia per parlare con i suoi legali e decidere una strategia difensiva.

Ha parlato, invece, su Linkedin l’ex comandante Bayesian, Stephen Edwards: «Il portellone sul lato sinistro al 100% non era aperto, con un'inclinazione di 45 gradi e i bocchettoni della sala macchine aperti, la barca può avere seri problemi e inizia a imbarcare acqua; non c'era obbligo di tenere la deriva mobile abbassata; con un cambio repentino delle condizioni meteo, l'equipaggio aveva un tempo breve per reagire». […] Davanti alle coste di Porticiello, aggiunge l'uomo che ha comandato il veliero dal 2015 al 2020, il Bayesian è andato «oltre i suoi limiti operativi».

L’INCHIESTA

lo yacht bayesian 1

Oltre al comandate James Cutfield, […] altri componenti dell'equipaggio potrebbero essere indagati dalla Procura di Termini Imerese, guidata da Ambrogio Cartosio. […] Primo tra tutti il primo ufficiale Tijs Koopman, tanto che sarebbero già stati notificati altri atti. Un atto dovuto per dare agli indagati la possibilità di nominare consulenti e periti per partecipare agli atti irripetibili, a partire dalle autopsie delle sette vittime: sei passeggeri tra cui il tycoon Mike Lynch e la figlia Hannah di 18 anni, e il cuoco Thomas Recaldo, 59 anni di Antigua, che faceva parte dello staff. Quindici invece i sopravvissuti. […]

lo yacht bayesian

I magistrati hanno già interrogato tutti i membri dell'equipaggio col supporto di un interprete, […] Buona parte dell'equipaggio a questo punto potrebbe lasciare l'hotel Domina-Zagarella di Santa Flavia (Palermo), dove alloggia dal giorno della tragedia, tra domani e dopodomani. […]

Proprio su indicazione dei pm, inoltre, i sub della guardia costiera nella mattinata sono tornati in azione nella zona dove è affondato il veliero, a mezzo miglio dalla costa. Stanno eseguendo alcune verifiche richieste dalla Procura e stanno monitorando eventuali sversamenti di idrocarburi, al momento però non si registrano perdite di carburante; il veliero ne conteneva nei serbatoi 18 mila litri. […]

IL DOWNBURST

la tragedia del bayesian - infografica la verita

La straordinaria violenza del fenomeno meteorologico del downburst è considerata tra le possibili cause dell'incidente dello yacht Bayesian al largo di Palermo, […] Il termine "downburst” indica il devastante impatto sulla superficie terrestre di una colonna d'aria discendente (denominata 'downdraft') che esce dal fronte in avanzamento del temporale per poi raggiungere il suolo irraggiandosi potenzialmente ad alta velocità. […]

