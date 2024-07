MARE, MARE, MARE MA CHE VOGLIA DI... TRADIRE! - QUASI 9 ITALIANI SU 10 HANNO INTENZIONE DI METTERE LE CORNA AI PROPRI PARTNER DURANTE UN VIAGGIO ESTIVO - LA MAGGIOR PARTE DEGLI INTERVISTATI (IL 65%) TRADIRA' CON PERSONE GIÀ CONOSCIUTE TRAMITE SOCIAL - IL 13% AMMETTE DI VOLER TRADIRE PROPRIO DURANTE LA VACANZA CON IL PARTNER - IBIZA GUIDA LA CLASSIFICA DELLA CAPITALI DELL'INFEDELTA'...

Estate hot quella del 2024. Lasciate perdere le alte temperature perché stiamo parlando di fuoco della passione. Secondo un sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com, quasi 9 italiani su 10 hanno intenzione di tradire i propri partner durante un viaggio estivo. A partecipare al sondaggio sono stati 2000 persone, di cui 1000 donne e 1000 uomini. In Italia o all'estero, un'unica certezza: viaggiare rende ghiotta l'occasione per tradire.

La maggior parte degli intervistati (65%) ha sottolineato che il tradimento avverrà con persone già conosciute tramite social e sul portale di Incontri-ExtraConiugali.com. I tradimenti maggior avverranno per i partner che viageranno da soli (45%). Vacanza con amici? Il 30 per cento dei traditori ha affermato che tradirà in quell'occasione. Ma il dato più interessante è l'ultimo: un 13% ammette di voler tradire proprio durante la vacanza con il partner, e solo il 12% nega di avere intenzione di concedersi una scappatella durante le prossime vacanze estive.

Italia, scenario ideale per i tradimenti. Roma, Milano e Firenze sul podio. Seguono Napoli e Genova, poi Bologna, Parma, Catania, Torino e Trieste. Torino, in particolare, si distingue come una delle destinazioni preferite per chi cerca una scappatella, anche solo per un fine settimana. Tra le destinazioni balneari italiane più popolari troviamo la Puglia al primo posto (28%), seguita dalla Sardegna (23%) e dalla Sicilia (22%).

Nessuna sorpresa: Ibiza guida la classifica delle mete estere ideal iper tradire. La movida notturno dell'isola spagnola aiuta a ascladare gli animi. Segue Mykonos, in Grecia. In Francia, invece, la Costa Azzurra si fa largo con Nizza, Cannes e Monte Carlo, seguono nella classifica. Altre destinazioni popolari includono Saranda in Albania, (new entry di quest’anno), Sharm el Sheikh in Egitto, e Varna in Bulgaria. Timisoara in Romania, Creta, Amsterdam e Malta chiudono la Top Ten delle mete estive preferite per chi cerca avventure extraconiugali.

