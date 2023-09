MARE MORTUM - UN NEONATO DI 5 MESI DELLA GUINEA È ANNEGATO POCO PRIMA DI SBARCARE A LAMPEDUSA - IL BARCONE SU CUI VIAGGIAVA, CON LA MADRE MINORENNE, SI E' RIBALTATO - L’HOTSPOT DELL’ISOLA È STRACOLMO: SONO 6.792 PERSONE PRESENTI NELLA STRUTTURA CHE NE POTREBBE OSPITARE AL MASSIMO 800 – IL VICESINDACO DI LAMPEDUSA, ATTILIO LUCIA: “PIÙ CHE UN FENOMENO MIGRATORIO È UN'INVASIONE” - PER TUTTA RISPOSTA FRANCIA E GERMANIA CHIUDONO LE LORO FRONTIERE AI MIGRANTI...

1-BARCA SI RIBALTA A LAMPEDUSA, NEONATO MUORE ANNEGATO

migranti arrivano a

(ANSA) - La tragedia che ha fatto perdere la vita al neonato di 5 mesi, che in un primo momento si pensava fosse avvenuta al momento dello sbarco a Lampedusa, si è verificata poco prima dell'arrivo dei soccorsi da parte della motovedetta Cp290 della Guardia costiera, fuori dal porto della maggiore isola delle Pelagie.

La barca con i migranti - è stato ricostruito dagli investigatori - si è rovesciata durante la navigazione, poco prima dell'arrivo dei militari della Capitaneria che hanno salvato tutte le persone finite in acqua, tranne il piccolo di 5 mesi. La mamma del neonato morto prima dello sbarco a Lampedusa è originaria della Guinea.

È una minorenne che viaggiava, assieme ad altre 45 persone, su un natante salpato da Sfax, con la sorella, il cognato e il nipotino. La carretta, secondo quanto è stato ricostruito da Capitaneria di porto e polizia, si è ribaltata perché i migranti, alla vista della motovedetta della Guardia costiera, si sono spostati quasi tutti su una fiancata.

migranti arrivano a lampedusa 6

I poliziotti in servizio all'hotspot di contrada Imbriacola, assieme alle psicologhe del centro, stanno adesso valutando se sia più opportuno trasferire la donna e i suoi familiari con un aereo o con il traghetto di linea affinché restino in provincia di Agrigento e siano presenti quando la salma del piccolo, al momento sotto sequestro, verrà trasferita a Porto Empedocle.

2-MIGRANTI: HOTSPOT LAMPEDUSA DI NUOVO AFFOLLATO, PRESENTI IN 6.792 TRA CUI TANTI MINORI

(Adnkronos) - Hotspot di Lampedusa di nuovo in affanno. Dopo gli oltre 100 sbarchi di ieri e i 23 della notte scorsa, sono 6.792 i migranti presenti nella struttura di contrada Imbriacola. Su una capienza di poco meno di 800 persone. Tra loro ci sono 254 minori non accompagnati.

3-A LAMPEDUSA LA CRISI PEGGIORE "IL MARE È PIENO DI BARCONI DOPO 30 ANNI SIAMO ALLO STREMO"

Estratto dell’articolo di Valeria D'autilia per “La Stampa”

migranti arrivano a lampedusa 3

«U mare chinu c'è». Lo stupore, stavolta, approda assieme alle barche. È negli occhi degli abitanti di Lampedusa. Di sbarchi - in questi anni - ne hanno visti tanti, di emergenze ne hanno vissute, ma di fronte alle fila di barchini in attesa di entrare in porto c'è chi si lascia andare all'incredulità: «Il mare è pieno».

Certo, perché in sole 24 ore, di imbarcazioni ricolme di migranti ne sono arrivate oltre un centinaio e nell'hotspot si sono raggiunte le 4.686 presenze, di cui 4mila solo nell'ultimo giorno. Un numero che viene aggiornato di continuo. «Più che un fenomeno migratorio è un'invasione» dice il vice sindaco di Lampedusa e Linosa, Attilio Lucia. «L'isola è in piena emergenza». E poi l'affondo all'Ue che «resta miope di fronte a un evento che rimarrà nella storia».

migranti arrivano a lampedusa 2

[…] E mentre Francia e Germania chiudono le porte all'Italia, Salvini punta il dito contro l'Europa: «Difendere i confini è un dovere. Mentre di immigrazione in passato tanti altri hanno parlato, quando noi facciamo una promessa facciamo di tutto anche rischiando del nostro». […]

In questa giornata durissima, si registra anche un vero e proprio tour de force. È quello della Guardia Costiera con nave Diciotti che ha messo in salvo circa 800 persone, direttamente in mare, da smistare in altri porti. Si cerca di evitare il collasso dell'isola, mentre al molo Favaloro le persone vengono rinfrescate con gli idranti. È un continuo: appena si svuota, torna a riempirsi di quello che l'ex sindaca, Giusi Nicolini, definisce «un tappeto di umanità». […]

migranti al largo di lampedusa 2 migranti arrivano a lampedusa 5 migranti arrivano a lampedusa 4 migranti al largo di lampedusa migranti al largo di lampedusa 3