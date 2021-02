IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA NON SO SE INDIRIZZARVI VERSO "SCANDALOSA GILDA", CAPOLAVORO DELL'EROTICO D'AUTORE CON TANTO DI INSERTI ANIMATI DEL GRANDE GIBBA CON GLI OMINI-CAZZO CHE SE LA VEDONO CON UNA GIGANTESCA GILDA, O SU UNA SCATENATA ELENA SOFIA RICCI NUDA CHE FA PERDERE LA TESTA A ANDREA RONCATO IN "NE PARLIAMO LUNEDI" - BEN PIÙ RARI, MA ALLE QUATTRO DI NOTTE, SOB!, APPAIONO LA "LULU'" DI WALERIAN BOROWYCZ E IL "BARBABLU'" DI EDWARD DMYTRYK, CON RICHARD BURTON SEMPRE SBRONZO E UN BEL PO' DI MOGLI ASSASSINATE…