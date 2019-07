UN MARE DI SELFICENTI – DRAMMATICO SALVATAGGIO ALLE HAWAII DOVE UNA COPPIA NON HA RESISTITO ALLA TENTAZIONE DI AVVICINARSI AL MARE IN TEMPESTA PER SCATTARSI UN SELFIE: I DUE SONO STATI TRASCINATI IN ACQUA DALLA FURIA DELLE ONDE SOTTO GLI OCCHI DI ALCUNI TURISTI CHE HANNO ALLERTATO IL SERVIZIO D’EMERGENZA…(VIDEO)

Da "www.corriere.it"

salvataggio turisti in mare 7

Un video drammatico ma con un finale lieto: le immagini catturate da questo turista sulla scogliera di Halona Blowhole fanno paura. Una coppia di turisti, marito e moglie, è stata spazzata via dalle onde mentre cercava di scattare foto e selfie il più vicino possibile al mare in tempesta.

salvataggio turisti in mare 6

L’uomo e la donna non hanno potuto resistere alla forza del mare e sono stati trascinati via: le loro teste si vedono muoversi disperate, i due alzano le mani per farsi vedere e cercare di raggiungere il compagno, mentre chi è sul promontorio ha allertato le forze dell’ordine che sono riusciti a trarre in salvo i due, originari dell’Oklahoma

salvataggio turisti in mare 4 salvataggio turisti in mare 3 salvataggio turisti in mare 1 salvataggio turisti in mare 2 salvataggio turisti in mare 5