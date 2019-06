MARILYN PER SEMPRE – UNA SERIE DI RARISSIME IMMAGINI DELLA BOMBA SEXY SARANNO MESSE ALL’ASTA A LOS ANGELES - SI TRATTA DI FOTO SCATTATE DAL FOTOREPORTER MANFRED KREINER, CHE RITRAGGONO L’ATTRICE IN ALCUNI MOMENTI FELICI DELLA SUA VITA: DAGLI SCATTI CON IL MARITO ARTHUR MILLER ALLA PREMIERE DI “A QUALCUNO PIACE CALDO” A…

DAGONEWS

marilyn monroe 9

Una serie di rare immagini dell'icona di Hollywood Marilyn Monroe saranno messe all'asta a Los Angeles.

Le foto sono state scattate da Manfred Kreiner, un fotoreporter tedesco che ha catturato alcuni dei momenti della musa degli anni '50. Le immagini saranno disponibili per l'acquisto presso Julien's Auctions il 13 e il 14 giugno. I pezzi vanno da 1.000 a 6.000 dollari per lotto. Le immagini in bianco e nero mostrano la sex symbol, che morì all'età di 36 anni, durante alcuni anni della sua carriera: dalla premiere di “A qualcuno piace caldo” ad alcuni scatti con il marito, il drammaturgo Arthur Miller nel 1959.

marilyn monroe 7

Un'altra diapositiva in bianco e nero mostra Marilyn sul set del film del 1961 “The Misfits”, scritto da Miller. Inoltre ci sono una serie di immagini dell’attrice mentre promuoveva la commedia a Chicago. E ancora le interviste di Marilyn e un’altra in cui la si vede scendere da una macchina con quel sorriso che ha fatto innamorare milioni di persone.

marilyn monroe 5 marilyn monroe 3 marilyn monroe 1 marilyn monroe 10 marilyn monroe 2 marilyn monroe 4 marilyn monroe 6 marilyn monroe 8