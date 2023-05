Estratto dell’articolo di Eleonora Barbieri per “il Giornale”

copertina di coppie di giuseppe cruciani

Le Coppie (La nave di Teseo, pagg. 208, euro 18) di Giuseppe Cruciani nascondono, spesso sotto un’apparente normalità, «Storie di desiderio e trasgressione», come spiega il sottotitolo del libro scritto dal conduttore della Zanzara: donne che scoprono mariti perfetti che si fanno sottomettere come schiavi, mariti che scoprono mogli timidine che passano notti con venti uomini... Sono Coppie che, nonostante o talvolta grazie a tutto questo, sopravvivono, e prosperano. […]

Alla società serve la famiglia?

«Sono consapevole del fatto che la famiglia, le relazioni stabili e anche il matrimonio siano i fondamenti della nostra società la quale, senza di essi, non potrebbe andare avanti».

Ma...?

«Contesto che la monogamia sessuale sia ancora una prigione, foriera di contrasti e divisioni all’interno della coppia; mentre la vita potrebbe essere più semplice».

Perversioni

Perché così tanto sesso?

«Il sesso è una parte importante della nostra vita e ha quasi sempre un ruolo fondamentale in una coppia; però, più che del sesso, racconto dell’equilibrio che si può raggiungere dopo i contrasti. Che riguardano, spesso, il sesso».

Come ha scoperto queste storie?

«Attraverso la radio, gli amici, il passaparola. Per esempio, nel caso della donna che scopre il marito che si fa sottomettere da una mistress, è stata proprio quest’ultima a chiamarmi e a mettermi in contatto con la moglie. La quale alla fine ha accettato il marito per quello che era. Sono storie di accettazione».

In che cosa si traduce?

«Nel fatto di poter superare le incomprensioni cercando di capire l’altro anche nelle sue parti più nascoste, quelle che non abbiamo il coraggio di tirare fuori. Se si pensasse a questi desideri nascosti, che è normale che si vogliano esaudire, molte relazioni potrebbero non finire».

giochi erotici e perversioni bondage

C’è anche chi continua a nascondere.

«Anche quello è un equilibrio. Come nel caso della donna di Brescia che ha una vita sessuale così travolgente da andare a letto pure con il sessuologo che ha consultato... Anche questa è una storia di equilibrio, basato sulla non conoscenza di queste sue peripezie da parte del partner, dal quale lei non ha intenzione di separarsi ma che, a suo parere, non potrebbe capire». […]

Glielo dicono spesso?

«Di recente una persona mi ha scritto che si è riconosciuta in una di queste storie: il marito ha scoperto il suo tradimento attraverso il cellulare, che ormai è la sentinella di tutto, si stavano per lasciare e poi lui ha accettato la realtà e vuole condividerla in qualche modo. Credo che questa sia la novità dal punto di vista sociale nelle coppie negli ultimi vent’anni: accettare il desiderio di un altro corpo e, a volte, condividerlo». […]

