16 giu 2019 11:43

MARO’, CHE MATRIMONIO! IL FUCILIERE DI MARINA MASSIMILIANO LATORRE ALL’ALTARE, IN CHIESA ANCHE IL MINISTRO TRENTA - PER LE DISPOSIZIONI DEL TRIBUNALE DELL’AIA, CHE HA GIURISDIZIONE SULL’ARBITRATO INTERNAZIONALE, NON HA POTUTO ESSERE PRESENTE ALLE NOZZE L’ALTRO MILITARE AL CENTRO DEL CASO, SALVATORE GIRONE – I 2 SONO ACCUSATI DI AVERE UCCISO PER ERRORE NEL 2012 DUE PESCATORI NEL CORSO DI UNA MISSIONE IN INDIA – IL MESSAGGIO DI LATORRE A GIRONE