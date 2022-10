BFMTV certifie ce soir le TikTok de Dahbia Benkired Elle se filme le 10 octobre chez sa sœur au 6ème étage du 119 rue Manin où a été violée, torturée et tuée #Lola #Lola12ans pic.twitter.com/xdt98jVx5k — Destination Télé (@DestinationTele) October 20, 2022

Mauro Zanon per “Libero quotidiano”

il profilo social di dahbia benkired 6

Il volto di Dahbia B., senzatetto algerina di ventiquattro anni, principale indiziata per l'assassinio atroce della piccola Lola Daviet, è apparso all'improvviso giovedì sui social network: attraverso il profilo TikTok della giovane, scoperto da alcuni utenti che lo hanno immediatamente condiviso sul web. Quattro giorni prima della tragedia avvenuta a rue Manin, nel Diciannovesimo arrondissement, Dahbia B. pubblicava ancora video su TikTok, mostrandosi mentre ascoltava musica pop spagnola o rap, ballando e sorridendo.

Nella descrizione del profilo TikTok, oggi sospeso, figuravano diversi simboli: una tigre, una bandiera nera, un teschio e la sigla "DZ", che fa riferimento alla pronuncia della parola Algeria in arabo algerino. In un video postato il 5 ottobre, la si vede camminare nella hall d'ingresso dell'edificio in cui viveva Lola e in cui si trova l'appartamento della sorella, Friha B., dove avrebbe stuprato, torturato e ucciso la studentessa dodicenne.

il profilo social di dahbia benkired 1

Fra gli account seguiti da Dahbia B., come riportato dal Figaro, figuravano calciatori, attori, rapper, beauty influencer ma anche alcuni personaggi legati all'islam. Dettaglio inquietante: uno degli ultimi account ai quali si è abbonata è "Hamza - actu faits divers", consacrato agli affari criminali e seguito da più di due milioni di persone. Di certo, l'immagine della giovane sul web sembra ben lontana da quella di un'emarginata senza fissa dimora. Secondo alcune conoscenze, Dahbia B. «ha perso la testa dopo la morte della madre».

