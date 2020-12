HUAWEI DOESN'T GO AWAY - IL GIGANTE CINESE APRIRÀ LA SUA PRIMA FABBRICA EUROPEA IN FRANCIA, VICINO AL CONFINE CON LA GERMANIA. IL LUOGO È SIMBOLICO, LA MOSSA È PIACIONA E CON UN INVESTIMENTO DI 200 MILIONI DI EURO CREERÀ 300 POSTI DI LAVORO. BASTANO PER COMPRARSI LA FIDUCIA DEGLI EUROPEI? VEDIAMO CHE NE PENSERÀ BIDEN…