MASCHERINA IN UDIENZA? MEGLIO SENZA – ANCORA UNA VOLTA PAPA FRANCESCO SI È PRESENTATO ALL’UDIENZA DEL MERCOLEDÌ SENZA MASCHERINA. MA QUESTA VOLTA SI È SPINTO OLTRE, BACIANDO LE MANI DI ALCUNI SACERDOTI APPENA ORDINATI – PER NON PARLARE DELLA GENTE CON LE MASCHERINE ABBASSATE O INDOSSATE IN MODO NON CORRETTO CHE SI AMMASSAVA PER FARSI NOTARE DAL PONTEFICE…