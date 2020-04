7 apr 2020 08:26

E LE MASCHERINE DOVE SONO? IN LOMBARDIA È SCATTATO IERI L'OBBLIGO DI COPRIRSI MA LA DISTRIBUZIONE È IN RITARDO: NEI NEGOZI NON SONO ARRIVATE - LA SOLUZIONE ALL’ITALIANA? “NEL FRATTEMPO USATE LA SCIARPA” - QUANDO SARANNO EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI ALLA POPOLAZIONE, CHE LE RICEVERÀ IN MODO GRATUITO, È TUTTO DA VEDERE - PER “ALTROCONSUMO” QUASI LA METÀ DEGLI ESERCIZI DELLA LOMBARDIA NE È TOTALMENTE SPROVVISTA, ALLA FACCIA DELL’ORDINANZA…