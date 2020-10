CONTE VUOLE LE MASCHERINE ANCHE IN CASA - ''QUANDO CI SONO PERSONE ANZIANE, FRAGILI, VULNERABILI, MANTENIAMO LE DISTANZE IN FAMIGLIA, E SE NON SI PUÒ, USIAMO LE MASCHERINE''. CHE ORA ANDRANNO INDOSSATE ANCHE IN UFFICIO, MENTRE FINO A QUESTO MOMENTO ERANO OBBLIGATORIE SOLO NEI LUOGHI DI LAVORO APERTI AL PUBBLICO. LE REGIONI POTRANNO ATTIVARE RESTRIZIONI ANCORA PIÙ SEVERE