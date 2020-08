MASTELLA NON È CLEMENTE CON SALVINI: “SARÀ MULTATO PER NON AVER INDOSSATO LA MASCHERINA IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI IERI A BENEVENTO” – “LA MANIFESTAZIONE È AVVENUTA SENZA AUTORIZZAZIONE, È UN COMPORTAMENTO IN TOTALE SPREGIO ALLA NORMATIVA” – SE LA MUNICIPALE VALUTERÈ DI PROCEDERE, LA SANZIONE DOVREBBE ESSERE DI 400 EURO

Matteo Salvini ad un appuntamento pubblico senza mascherina. E Clemente Mastella lo multa. Ad annunciare il verbale per il leader della Lega è lo stesso sindaco di Benevento, città campana dove sono avvenuti i fatti.

«Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà multato per non aver indossato la mascherina in occasione dell'incontro che ieri ha avuto in via Traiano a Benevento», dice Clemente Mastella, chiarendo che «la manifestazione è avvenuta senza autorizzazione e in concomitanza con un'altra di protesta».

«Un comportamento - ha sottolineato il primo cittadino di Benevento - in totale spregio alla normativa, che obbliga tutti dalle ore 18 in poi a indossare le mascherine anche all'aperto e in circostanze di potenziali assembramenti».

La Polizia municipale del posto, su incarico di Mastella, ha avviato, con l'ausilio di foto e immagini video, la identificazione anche di coloro che si sono raggruppati intorno a Salvini, senza essere muniti di mascherina.

