MATRIMONIO IN FIAMME - DRAMMA AL BANCHETTO DI NOZZE A TRABIA, VICINO PALERMO - USTIONATA LA SPOSA INVESTITA IN PIENA FACCIA DAL FLAMBÉ DI BENVENUTO. LE FIAMME SI SONO PROPAGATE SUL CAPO E SUL VESTITO ED È SCATTATO IL PANICO IN SALA, CON IL MARITO E GLI INVITATI CHE HANNO PROVATO A SPEGNERLE. LA DONNA È RICOVERATA IN GRAVI CONDIZIONI…

RICCARDO ARENA per www.lastampa.it

La sposa ustionata al ricevimento di nozze e adesso in gravi condizioni in ospedale, a Palermo. Il matrimonio appena celebrato passa repentinamente dalla festa al dramma. Nemmeno il tempo di entrare nella sala del banchetto di Trabia, paese della costa orientale palermitana, che il maitre, per consentire la classica foto davanti a una pietanza flambé, provoca una fiammata più forte del previsto: la giovane in abito bianco viene investita in pieno ed è il panico, lo sposo interviene senza esitazioni per salvare la sua donna, ma il vestito lungo col velo permette alle fiamme di espandersi.

In un attimo la ventiduenne originaria di Borgetto, un Comune della parte occidentale della provincia di Palermo, viene investita dal fuoco al viso, sul collo, nelle spalle. Bruciano pure i capelli acconciati per l'occasione, mentre i circa duecento ospiti assistono attoniti all’immediata fine della festa e all'inizio di una tragedia che potrebbe avere conseguenze per il resto della vita dei due neoconiugi.

Immediato il trasporto all’ospedale Civico del capoluogo siciliano, dove adesso la ventiduenne è ricoverata in condizioni giudicate molto gravi: non sarebbe in pericolo di vita ma rischia di restare segnata in maniera permanente dal terribile errore del maitre e di chi ha preparato la pietanza alla fiamma, non dosando bene il liquido utilizzato per provocare l’effetto scenico col fuoco. Lo sposo ha 29 anni ed è di Partinico, paese vicino a Borgetto. Ora indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese.

